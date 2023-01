TV : OL - Strasbourg, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Enfoncé dans une crise de résultats, l’Olympique Lyonnais va tenter de sauver ce qui peut encore l’être face à Strasbourg devant son public du Groupama Stadium ce week-end.

Quelle heure pour OL – Strasbourg ?

Avec un point en deux matchs, face à Clermont (0-1) et Nantes (0-0), le début d’année 2023 ne se passe pas vraiment comme prévu pour l’OL. Avant de retrouver la Coupe de France, son ultime objectif pour sauver sa saison, Lyon va tenter de repartir de l’avant contre Strasbourg en L1. Un match qui se jouera ce samedi 14 janvier à 21 heures au Groupama Stadium. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre OL – Strasbourg ?

Comme l’OM un peu plus tôt dans la journée de samedi, l’OL sera également à l’affiche sur Amazon Prime Vidéo, mais aussi sur Canal+ Sport 360. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Christophe Bureau et Corine Petit, alors que Marko Maricic sera en bord terrain. La présentation sera effectuée par Alexis Grasso et Jérôme Alonzo.

Les compos probables de OL – Strasbourg :

Huitième de Ligue 1, à neuf points du Top 5, l’OL n’a maintenant plus le droit à l’erreur s’il veut retrouver la Coupe d’Europe la saison prochaine, un objectif qui semble difficilement atteignable en l'état actuel des choses. Mais une victoire face à Strasbourg pourrait relancer la machine. Une rencontre lors de laquelle Laurent Blanc pourra compter sur un groupe un peu amoindri, sans Aouar, Da Silva, Henrique ou Faivre.



👉 Le groupe convoqué par Laurent Blanc pour la réception de Strasbourg, ce samedi à 21h. 🔴🔵 #OLRCSA pic.twitter.com/oXUt52xbir — Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Thiago Mendes, Tolisso - Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Avant-dernier du championnat de France, avec trois points de retard sur le premier non-relégable, Strasbourg connaît un début d’année très compliqué. Après deux défaites en L1 et une élimination en Coupe de France, Julien Stéphan a été viré avant le nul contre Lens mercredi (2-2). Pour confirmer cette bonne performance face à l’une des meilleures équipes de L1, le groupe de l'intérimaire Mathieu Le Scornet ambitionne de faire un bon résultat à Lyon. Pour cela, le Racing devra composer sans Dagba, Delaine, Fila ou Kandil.

🚨 #OLRCSA I 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠𝐞𝐨𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐋𝐲𝐨𝐧 ! — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 13, 2023

La compo probable de Strasbourg : Sels - Doukoure, Perrin, Nyamsi, Djiku, Lienard - Diarra, Prcic, Bellegarde - Ajorque, Gameiro.