TV ‍: OL - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l'Olympico ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Plus aussi emballant qu’un temps sachant que les deux clubs olympiques vivent une saison mitigée, l’Olympico entre Lyon et Marseille reste quand même un match important dans une saison.

Quelle heure pour OL – OM ?

Quelques mois après l’affaire de l’Olympico au Vélodrome, qui avait été reporté parce que des supporters marseillais avaient caillassé le bus de l’OL et notamment Fabio Grosso, Lyon et Marseille vont se recroiser. Cette fois-ci dans le Rhône au Groupama Stadium. Ce choc de la 20e journée de L1 se disputera ce dimanche 4 février à 20h45. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OL – OM ?

Qui dit Olympico, dit affiche du championnat de France, dit dimanche soir. Et comme tous les grands matchs de chaque week-end de L1, ce Lyon - Marseille sera bien entendu diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OL – OM :

Retombé dans la crise, malgré des qualifications en Coupe de France, l’OL est de nouveau dans la zone rouge de la L1. Barragiste avec un seul point d’avance sur Clermont à cause de ces deux défaites de rang contre Le Havre et Rennes en 2024, l’OL se doit de reprendre sa marche en avant pour se maintenir le plus tôt possible. Pour cela, les Gones pourront compter sur leurs nouvelles recrues, comme Orban ou Fofana. Pour ce match, Pierre Sage aura un groupe bien complet à sa disposition.

👊 Préparation de la réception de Marseille 🔜👀#OLOM pic.twitter.com/6QppzhUiFK — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2024

La compo probable de l’OL : Lopes - Mata, O’Brien, Lovren - Maitland Niles, Tolisso, Caqueret, Henrique - Nuamah, Lacazette, Cherki.

En difficulté en ce début d’année, entre une élimination précoce de la Coupe de France et deux matchs nuls de suite en L1, l’OM s’éloigne un peu du podium, situé six unités devant. Autant dire que si Marseille veut rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine, le club phocéen ne va plus devoir se perdre en route. Il faudra déjà commencer par faire un bon résultat à Lyon ce dimanche. Pour ce choc, Gennaro Gattuso sera privé de Mbemba, Nadir ou Rongier, alors que Merlin sera de la partie pour son premier rendez-vous sous le maillot phocéen.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Meite, Balerdi, Merlin - Onana, Kondogbia, Veretout - Luis Henrique, Aubameyang, Ndiaye.