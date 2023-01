TV : Nantes - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après s’être qualifié non sans mal pour les 16es de finale de la Coupe de France face à Metz au Groupama Stadium le week-end dernier (2-1), l’Olympique Lyonnais retrouvera le chemin du championnat cette semaine du côté de Nantes.

Quelle heure pour Nantes – OL ?

Alors que la Ligue 1 a repris pendant les fêtes de fin d’année en raison de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les matchs continuent de s’enchaîner. Après un week-end axé sur la Coupe de France, le championnat reprend en pleine semaine. Vu que ce Nantes - Lyon se jouera ce mercredi 11 janvier à 19 heures au Stade de La Beaujoire. L’arbitre de cette rencontre sera Marc Bollengier.

𝑀𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 & 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ⚽



Quelques images des premières minutes de la séance du jour, à deux jours du déplacement sur la pelouse du FC Nantes 👊🔴🔵#FCNOL pic.twitter.com/pt6vM208mE — Olympique Lyonnais (@OL) January 9, 2023

Sur quelle chaîne suivre Nantes – OL ?

Ce choc entre deux clubs historiques du championnat de France sera incrusté dans le premier multiplex de cette 18e journée de L1 à 19h. Et ce FCN - OL sera uniquement diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo, le principal diffuseur du championnat de France. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Jimmy Briand, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Alexis Grasso et Cris.

Nantes – OL ce mercredi à 19h sur Prime Video pour la J18.

Commentaires : @juliengbrun et Jimmy Briand.

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @alexisgrasso, avec Cris pic.twitter.com/rYKxqwVgpX — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 10, 2023

Les compos probables de Nantes – OL :

Auteur d’un sans-faute depuis la reprise post-Mondial avec un nul et une victoire en L1, ainsi qu’une qualification en Coupe de France, Nantes veut poursuivre sa bonne dynamique devant son public lors de ce match de gala contre l’OL. Mais pour réaliser un bon résultat, Antoine Kombouaré sera privé de l’ancien Lyonnais Moutoussamy, suspendu, ou Pallois, blessé.



La compo probable de Nantes : Lafont - Centonze, Castelletto, Girotto, Merlin - Guessand, Sissoko, Chirivella, Blas - Simon, Mohamed.

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, avec un match à Chambéry (N3) à disputer mi-janvier, l’OL doit reprendre sa marche en avant en L1 après sa défaite contre Clermont le 1er janvier dernier (0-1). Pour remonter au classement et viser un éventuel Top 5, Lyon va donc devoir ramener un bon résultat de Nantes. Pour cela, Laurent Blanc sera privé d’Aouar et Henrique. Concernant, Gusto, Lovren, Tolisso ou Tagliafico, ils sont dans le groupe sans l’assurance d’être titulaires.

👉 Le groupe convoqué par Laurent Blanc pour notre déplacement à Nantes ce mercredi à 19h. 🔴🔵 #FCNOL pic.twitter.com/rFlI8a4YKY — Olympique Lyonnais (@OL) January 10, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Thiago Mendes, Caqueret - Tete, Cherki, Toko Ekambi - Lacazette.

Les déclas d’avant-match :

Laurent Blanc, entraîneur de l’OL : « Nantes est encore qualifié en Coupe d’Europe et elle tombe sur la Juve donc c’est un sacré match et exploit. Ça prouve qu’il y a une équipe, un jeu mis en place. Ils ont perdu des joueurs, c’est une année difficile pour tout le monde. Je fais confiance à Antoine Kombouaré pour tirer le meilleur de ses joueurs et de lui-même dans l’adversité. Les axes de progression à Nantes ? Une amélioration dans l’utilisation du ballon. On a toujours 60 % de possession mais on ne met pas assez en difficulté l’adversaire, on ne se procure pas assez d’occasions ou alors on pourrait en avoir plus. Et puis le deuxième axe reste défensif. Il faut être plus agressif, on permet trop à l'adversaire d'arriver devant notre but. On essaye de brusquer un peu les joueurs. Il faut qu’il y ait une prise de conscience ».

🎙 Le coach Laurent Blanc est en conférence de presse à deux jours de #FCNOL : "On aborde ce déplacement comme un match de championnat. Nous sommes en manque de points. On va essayer d'en prendre le maximum. Il y a beaucoup de travail à faire. Je veux qu'on produise du jeu." — Olympique Lyonnais (@OL) January 9, 2023

Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes : « Lyon est une équipe qui a plusieurs visages et c’est ce qui doit agacer Laurent Blanc. Les Lyonnais sont capables d’attaquer fort, de faire mal à beaucoup d’équipes en L1. Ils possèdent un gros potentiel offensif. Forcément, cette équipe à ce visage-là, mais elle peut aussi être dans la difficulté au moment de défendre. Durant ses matchs, Lyon peut aussi perdre le fil. Je pense que l’inquiétude de Laurent Blanc, c’est surtout d’avoir un groupe qui est irrégulier. Quand on est entraîneur, c’est compliqué de gérer ça ».