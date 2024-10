TV ‍: Laissez BeIN Sports tranquille, une star craque

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

BeIN Sports n'a toujours pas payé sa part concernant les droits TV de la Ligue 1. Un retard de deux mois qui suscite la colère de l'OL et du Havre notamment. La LFP doit-elle aussi se montrer plus sévère ? Patrice Evra l'en a dissuadé sur RMC.

Alors que l'argent des droits TV est devenu indispensable à l'économie du foot professionnel, la Ligue 1 est en pleine période de vache maigre. L'apport financier des chaînes a fortement diminué en 2024, passant de 663 millions d'euros à seulement 500 millions d'euros en trois années. Une manne réduite et c'est encore pire quand les chaînes ne versent pas ce qu'elles doivent. Diffuseur d'un match de Ligue 1 par week-end pour une somme de 100 millions d'euros, beIN Sports n'a pas encore versé un seul centime sur le nouveau contrat qu'il n'a même pas signé. La chaîne qatarie irrite déjà les présidents de l'OL et du Havre, en attendant la LFP ?

Evra concède tout aux Qataris

Tous les observateurs s'accordent à dire que la Ligue doit mettre beIN devant le fait accompli, s'étonnant de la passivité de Vincent Labrune sur le sujet. Patrice Evra n'est pas du tout de cet avis. Consultant pour RMC et l'émission Rothen s'enflamme, l'ancien latéral a réalisé une sortie dont il a le secret. Selon lui, la Ligue 1 serait totalement invisible à l'étranger sans le coup de projecteur du Qatar. Il pense que la LFP doit donc lâcher du lest et ménager un allié devenu indispensable pour son rayonnement à l'international.

💥 🇫🇷 Evra sur le deal LFP-Bein: "A l'étranger, les gens ne connaissent pas les joueurs de la Ligue 1. Ils ne les font pas rêver. S'il n'y a plus les Qataris en France, on est dans une sacrée merde. Il faut arrêter l'arrogance et accepter l'offre qu'ils proposent." pic.twitter.com/uTZ9mdrbME — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 15, 2024

« A l’étranger, les gens ne connaissent pas la Ligue 1 ! Ils ne les font pas rêver. C’est pour ça qu’ils (les Qataris) ont ramené toutes ces stars. Regarde mon exemple : j’étais à Monaco, élu 4 fois meilleur arrière gauche du championnat français, élu meilleur espoir, finale de la Ligue des champions, joueur en Équipe de France. Quand je suis arrivé à Manchester, les gars ne me connaissaient pas. S’il n’y a plus les Qataris en France, on est dans une sacrée merde. Donc, arrêtez cette arrogance parce que personne ne regarde le championnat français et acceptez le deal qu’ils vous offrent. […] Tu leur demandes 100 ME quand ils t’offrent 80 ME, ils perdent leur plus grande star (Mbappé) et tu es là à vouloir faire un bras de fer. Et bah bonne chance les gars ! », a expliqué Evra sur RMC. Pas sûr que l'ancien capitaine des Bleus soit entendu puisque les 100 millions d'euros manquants risquent de mettre sur la paille bien des clubs en Ligue 1.