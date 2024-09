TV ‍: DAZN stoppe le délire, un président de Ligue 1 applaudit

Dans : Ligue 1.

Très critiqué pour son prix, DAZN a lancé une offre flash pendant une dizaine de jours afin de s’abonner pour 19 euros par mois pendant un an. Une offre très bien perçue par les présidents des clubs de Ligue 1.

Nouveau diffuseur principal du championnat de France de Ligue 1, DAZN a été la cible de nombreuses critiques lors de son lancement. En cause, le prix de l’abonnement à 39 euros par mois sans engagement ou 29 euros par mois avec engagement. La différence de prix avec Prime Video est notable et a fait bondir les fans de football français à tel point que le piratage et le streaming ont explosé. Mais pour les clubs de Ligue 1, l’intérêt est bien sûr que DAZN parvienne à s’imposer dans le paysage audiovisuel français afin d’éviter un nouvel épisode Mediapro.

La plateforme de streaming a également tout intérêt à faire grimper rapidement son nombre d’abonnés et pour y parvenir, une offre flash a été lancée pendant ce mois de septembre avec la possibilité de s’abonner avec engagement pour 19 euros par mois sur une période d’un an. Une baisse de prix bienvenue sur laquelle certains fans de Ligue 1 ont bondi et qui fait le bonheur des présidents, en premier lieu Joseph Oughourlian. Sur les ondes de RMC, le patron du RC Lens s’est félicité de ce geste de DAZN envers les supporters.

Le patron de Lens félicite DAZN

« J'avais émis quelques interrogations sur le choix, la pertinence, le prix de DAZN. Ils sont devenus plus raisonnables sur le prix, ça ne peut être qu’une bonne nouvelle pour nos supporters. Je rappelle que Lens est l’une des régions les plus pauvres de France. 40 euros par mois, c’était trop cher » a lancé le patron des Sang et Or au sujet de DAZN, avant de brièvement évoquer le résultat décevant de la vente des droits TV de la Ligue 1 par Vincent Labrune pour un total inférieur à 500 ME.

« Vincent Labrune voulait le prix le plus élevé. Il n’allait pas entrer en négociation avec un prix très bas. Le résultat est ce qu’il est. Sur les droits domestiques, on s’aperçoit que c’est compliqué » a tempéré Joseph Oughourlian, qui n’est pas un grand fan de Vincent Labrune et qui l’avait fait savoir en marge des élections à la présidence de la LFP, mais qui n’a pas voulu taper une nouvelle fois sur le président de la Ligue. L’intérêt pour les clubs français est maintenant de travailler ensemble, avec les diffuseurs, afin de faire de la Ligue 1 le championnat le plus qualitatif possible dans le but qu’il se vende plus cher dans les années à venir.