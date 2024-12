TV ‍: DAZN gratuit, l'Arabie Saoudite fait saliver la France

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN en France, c'est trop cher pour beaucoup. Pour la Coupe du monde des clubs, c'est gratuit. Un changement de cap sous le joug de l'Arabie Saoudite est pressenti, avec un avenir nouveau pour la Ligue 1 ?

Nouveau détenteur des droits du championnat de France, DAZN connait des débuts compliqués et ne serait qu’à 500.000 abonnés à l’aube de la moitié de la saison. Un chiffre très inquiétant et qui pourrait même mettre fin à l’aventure plus tôt que prévu, une clause valable pour DAZN comme pour la LFP permettant de tout stopper si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte. Seule certitude, la plateforme britannique va perdre beaucoup d’argent avec le football français, puisqu’elle débourse 400 millions d’euros par an pour diffuser 8 des 9 matchs de chaque journée. Des pertes qui ne vont pas mettre en danger la structure de la société, habituée à engloutir la fortune de son propriétaire, le milliardaire Len Blavatnik. Ce dernier a déjà injecté 5 milliards de dollars dans DAZN, pour conquérir toujours plus de marchés.

Cela a encore été le cas cette semaine, avec l’annonce surprise de la FIFA de la diffusion de la Coupe du mondes des clubs de l’été prochain sur DAZN, dans des droits acquis pour un milliard d’euros. L’Equipe le soupçonne fortement, c’est l’Arabie Saoudite qui tire les ficelles de ce deal monstrueux et qui ne rapportera pas grand chose au « Netflix du sport » puisque les matchs seront diffusés gratuitement. Mais voyant l’échec total des négociations pour les droits TV de cette nouvelle compétition qui ne séduit pas vraiment, le Royaume du Golfe a tenu à faire un geste pour soutenir Gianni Infantino et lui assurer une énorme rentrée d’argent. Cela pour récompenser le Suisse de confier la Coupe du monde 2034 au pays du Moyen-Orient.

L'Arabie Saoudite prête pour les championnats européens

L’entrée au capital de DAZN de l’Arabie Saoudite à hauteur de 10 % est maintes fois évoquée, mais toujours pas officialisée. Même si les deals rémunérateurs entre les évènements dans le Royaume (golf, boxe, football) et la chaine sportive ne trompent personne. « Il n'y a évidemment aucun modèle économique pour DAZN à ce prix-là, avec une diffusion gratuite de cette Coupe du monde des clubs, à une période peu idéale sur le marché publicitaire. Mais pour le PIF, via DAZN, cet investissement serait valorisé par la communication internationale autour de sa future Coupe du monde et le gain d'influence qui en découleront. Ces prochaines années, l'Arabie saoudite, en accroissant ensuite sa participation au sein de la plateforme, pourrait couvrir les coûts, par exemple, d'une acquisition des droits de diffusion de son Mondial et de Championnats européens influents », a livré Jean-Claude Darmon spécialiste historique du football à la télévision, et pour qui les pertes de DAZN risquent de passer au second plan si ce changement de cap se confirme avec l’Arabie Saoudite en soutien financier de poids. De quoi bouleverser la donne avec le football français, qui fait partie des investisseurs majeurs en Europe de DAZN ?