TV ‍: Canal+ voulait la peau de la L1, Vincent Labrune innocenté

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Malgré de longues négociations de gré à gré avec les potentiels diffuseurs, la LFP n’a pas trouvé d’accord avec Canal+ pour la période 2024-2029. La chaîne cryptée, qui entretient des relations tumultueuses avec Vincent Labrune, a fait le choix de tourner le dos au football français.

Le long feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a accouché sur un accord décevant atteignant à peine les 500 ME grâce aux contrats signés avec DAZN et BeInSports. Une déception pour les dirigeants des clubs français mais aussi pour les consommateurs, qui étaient nombreux à attendre un accord avec Canal+, qui est de loin la chaîne payante la plus utilisée par les Français. Néanmoins, malgré de très longues négociations de gré à gré, la chaîne cryptée n’a jamais été proche de faire une offre pour l’acquisition des droits télévisuels du championnat de France.

Solidement installé en Top 14, en Formule 1, en Moto GP ou encore en Premier League et en coupe d’Europe, Canal+ n’avait pas besoin de la Ligue 1 dans sa grille et n’a fait aucun cadeau à Vincent Labrune. Il faut dire que les relations sont tumultueuses entre le président de la LFP et les dirigeants de Canal, ce qui n’a pas aidé à trouver un accord même si pour Etienne Moatti, les mauvaises relations entre dirigeants n’a aucun impact sur ce genre de négociations comme il l’a fait savoir sur la Chaîne L’Equipe.

Ligue 1: Canal+ doit revenir et vite ! https://t.co/lromMt0tT8 — Foot01.com (@Foot01_com) September 25, 2024

« A toutes les époques, il y a des choix stratégiques qui ont été réalisés et qui ont été extrêmement malheureux comme ceux d’aller vers TPS ou Orange. Il y a beaucoup de difficultés à installer la Ligue 1 (sur une chaîne) mais au moment où Prime Video est choisi, il n’y a pas une offre de Canal+ qui écrase tout et que le football français refuse. Les appels d’offres n’auraient pas été différents une seule seconde, même si les relations entre la LFP et Canal+ avaient été meilleures. Ce n’est pas sérieux de dire une chose pareille. Labrune n’est même pas concerné, il y a eu zéro offre de Canal+. On parle d’appels d’offres qui sont régis par la loi avec des lots mis en vente, ça ne concerne pas l’équipe actuelle de dirigeants de la Ligue » a argumenté le journaliste proche de Vincent Labrune dans l’Equipe du Soir, avant de conclure.

Etienne Moatti vole au secours de Vincent Labrune

« Vous pensez que la politique industrielle de Canal+, BeInSports, d’Amazon ou DAZN se fait par rapport à la mine du président de la LFP ? Bien sûr que non ! La stratégie de Canal+ a été très bonne à partir du moment où ils ont acquis 100% des coupes d’Europe, à ce moment ils n’avaient plus besoin de la Ligue 1. Maxime Saada et Vincent Bolloré, qui sont des dirigeants d’envergure, ne s’occupent pas de savoir si c’est Pierre, Paul ou Jacques président de la LFP pour savoir s’ils vont répondre à l’appel d’offres » a fait savoir Etienne Moatti, pour qui personne n’aurait pu faire mieux que Vincent Labrune dans les négociations avec Canal+, qui avait décidé très tôt de ne pas se positionner sur les droits TV de la Ligue 1, peu importe l’identité du président à la LFP. Une position absolument pas partagée par Vincent Duluc en plateau, lequel est lui convaincu que si les relations entre Canal+ et la Ligue avaient été plus cordiales, un deal aurait pu être signé pour la diffusion du championnat de France sur la chaîne cryptée. Et à un prix qui n'aurait pas été moindre certainement. C'est d'ailleurs après l'épisode du fiasco de Mediapro et le sentiment d'injustice de Canal+ de garder son contrat inchangé, que la chaine de Vincent Bolloré s'est tourné encore plus abondamment vers d'autres sports et les Coupes d'Europe de football.