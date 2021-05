TV : Canal+ veut 18 clubs maximum en Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

C'est cette semaine que les dirigeants du football décideront si la Ligue 1 passera à 18 à clubs, le patron de Canal+ estime qu'ils n'ont plus réellement le choix et doivent valider ce choix.

Ce jeudi, la LFP réunira d’abord son conseil d’administration avant une assemblée générale qui aura de nombreux sujets épineux au programme, notamment les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais également le passage de la L1 à 18 clubs. De quoi promettre un long débat dans lequel le patron de Canal+ veut s’inviter. Même si Maxime Saada refuse d’acheter la totalité des matchs de l’élite, il pense tout de même utile de faire connaître aux responsables des clubs professionnels de football son avis. Une opinion très claire, le boss de la chaîne cryptée étant convaincu qu’il n’y a pas d’autre solution sérieuse que celle de réduire la Ligue 1 à 18 équipes et même pourquoi pas encore moins.

Dans L’Equipe, Maxime Saada prend l’exemple du rugby, un sport dont Canal+ a fait le bonheur sur le plan financier. « J'ai toujours dit que je défendais cette idée d'un modèle à 18 clubs et cela n'a pas changé. Il faudrait même être plus ambitieux, le Top 14 en est le parfait exemple, mais ce passage à 18 serait déjà une étape importante », a prévenu le patron de Canal+. Bien évidemment, il n’est pas question pour la Ligue 1 de passer à 14 clubs, mais on peut désormais croire que la saison 2021-2022 sera la dernière au format actuel, Vincent Labrune étant lui aussi favorable à la réduction à 18 clubs. Reste tout de même à savoir si en échange de cette décision, C+ fera un effort financier pour l'acquisition des droits TV, car pour l'instant la chaîne historique du football français est plutôt en position belliqueuse avec la Ligue 1.