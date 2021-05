TV : Canal+ offre 380ME pour deux matchs précis

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel négocie avec Canal+ pour la vente des droits TV à partir de la saison prochaine. La chaîne cryptée est prête à faire un effort pour deux rencontres très précises à chaque journée.

La saison 2020-2021 de Ligue 1 s’achève dimanche soir avec un suspense qui devrait permettre à Canal+ de faire une très grosse audience. Mais une fois que le coup de sifflet final de cette 38e journée de Championnat aura résonné, les clubs de L1 entreront dans un trou noir sans savoir pour l’instant qui diffusera les matchs à la reprise. Après l’épisode Mediapro, les responsables du football professionnel savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur, le bilan financier de ce terrible fiasco étant catastrophique. Tandis que Vincent Labrune et ses équipes travaillent à la création d’une chaîne pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 dont Canal+ et BeInSport ne veulent pas, le groupe Bolloré est à l’affût et aurait déjà une première offre à faire au président de la Ligue de Football Professionnel.

380ME pour deux matchs de Ligue 1 sur Canal+

C’est désormais clair, Canal+ ne diffusera pas la totalité de la Ligue 1 la saison prochaine, la chaîne cryptée étant décidée à ne plus surenchérir sur les droits sportifs, alors même qu’elle renégocie pour la Moto GP et la Formule 1 dont les audiences sont désormais supérieures à la Ligue 1 à certaines occasions. Pour L’Equipe, Maxime Saada ne vise que deux matchs, celui du dimanche soir à 21h, qui sera le choix numéro 1, et l’affiche du samedi en fin d’après-midi, qui pourrait être le choix numéro 3. Pour ces deux rencontres, Canal+ est en mesure de payer 380ME par saison, soit 50ME de plus par rapport au fameux lot 3 racheté par C+ à BeInSports. Si la LFP validait ce prix, alors le patron de Canal pourrait décider de revendre une partie de ses matchs de Ligue des champions à RMC Sport histoire de rentabiliser sa grille.