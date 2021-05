LFP TV : 10 euros par mois pour 8 matchs de L1 et la L2 !

Dans : Ligue 1.

Faute d'une offre sérieuse pour reprendre les droits TV d'une partie de la Ligue 1 et de la totalité de la Ligue 2, la LFP a présenté ce mercredi à son conseil d'administration son projet de chaîne.

Pendant longtemps la menace de la création d’une chaîne télé par la Ligue de Football Professionnel a ressemblé à un gros coup de pression sur Canal+ et BeInSport afin que les deux médias passent à la caisse. Mais après le terrible fiasco Mediapro, et face à l’intransigeance à la fois de la chaîne du groupe Bolloré, mais également du média qatari, Vincent Labrune et les dirigeants de la LFP ont décidé de passer à l’action. Ce mercredi, à l’occasion d’un conseil d’administration, le directeur adjoint de la Ligue a présenté le projet très avancé d'une chaîne dont l’abonnement tournera autour de 10 euros par mois et qui diffusera 8 matchs par journée de Ligue 1 et la totalité de la Ligue 2 à partir de la saison prochaine. Du côté des instances du football professionnel, on a compris que Canal+ ne voulait pas plus de deux matchs par journée de Championnat, mais on ne lui donnera pas les deux premiers choix. En effet, si C+ aura le choix 1 et 3, la chaîne de la LFP aura le deuxième choix et pourra donc priver la chaîne cryptée du PSG, de l’OM ou de l’OL (pour ne citer que ces clubs les plus convoités) selon les affiches des différentes journées.

Le dossier est réellement avancé, même si forcément du côté de Vincent Labrune et des responsables des clubs de Ligue 1 on espère encore que BeInSport et Canal+ reviendront à la table des négociations. Mais en attendant, le dossier de cette nouvelle chaîne à un tarif très raisonnable est sur la table. Selon L’Equipe, le 3 juin prochain, l’assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel pourrait valider définitivement la création de cette chaîne, dont la structure technique n’est pas encore mise en place, même si la LFP a déjà travaillé aussi dessus. Il reste donc deux semaines aux diffuseurs pour changer le sens de l’histoire et permettre à la Ligue 1 et la Ligue 2 d’avoir une vraie exposition la saison prochaine, et l’argent qui va avec. La saison 2020-2021 a laissé de nombreux clubs de foot au bord du gouffre sur le plan financier, il n'y a cette fois plus le droit de se tromper.