TV ‍: Canal+ envoie une bombe sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Relégué au second plan sur le marché des Droits TV de la Ligue 1 depuis l’arrivée d’Amazon, Canal Plus pourrait, à terme, ne plus diffuser aucun match du championnat de France de football…

Dans un peu plus de deux mois, l’appel d’offres des droits télés de la Ligue 1 sera officiellement lancé pour la période 2024-2028. Si Amazon devrait logiquement être de la partie, vu que le Pass Ligue 1 est une réussite sur Prime Vidéo, Canal+ pourrait passer son tour. C’est en tout cas ce qu’avait laissé entendre Vincent Labrune, le président de la LFP, au début du mois : « Viser aux alentours du milliard d'euros, même si le contexte macro-économique et financier est délicat, c'est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l'international. En France, c'est un peu plus compliqué, surtout quand l'acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer ». Une déclaration qui n’a pas vraiment plu à Maxime Saada, qui soupçonne la Ligue d’un coup de poignard dans le dos à l’approche des négociations entre les diffuseurs et la LFP.

« Déjà un accord avec un diffuseur ou une plateforme ? »

Maxime Saada, sur les droits de la L1 : « À se demander si la LFP n'aurait pas déjà un diffuseur »



Le président de Canal+ se dit très surpris de la déclaration de Vincent Labrune, sur la non-participation de la chaîne cryptée à l'appel d'offres https://t.co/BJ5euIu6xr pic.twitter.com/sXfNaDEc8h — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 29, 2023

« Plus rien ne me surprend avec la LFP et certainement pas cette obsession du milliard qui a conduit au désastre Mediapro. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Vincent Labrune l'annonce et qu'il déclare dans le même temps que Canal+ ne participera pas. C'est quand même une première ! Quand on combine ces deux informations, c'est à se demander s'il n'y aurait pas déjà un accord avec un diffuseur ou une plateforme ? Voilà ce qui m'est venu en tête en lisant cette déclaration. Je ne sais pas ce qui permet à Vincent Labrune de dire cela. Seules deux autres personnes à Canal+ interviennent auprès de moi directement sur ce sujet. Aucune ne s'est exprimée, même en interne. Vincent Labrune a pris contact avec moi pour me proposer des rencontres informelles, ce que je ne souhaite plus faire. J'ai vu où elles m'avaient mené... À un accord totalement déséquilibré pour Canal+. Mais on a eu un premier rendez-vous formel avec la LFP depuis cette déclaration. On a toujours eu la capacité de se passer de la L1. Même si nous n'avions pas réussi à trouver un accord avec beIN Sports, cela aurait été très difficile mais on s'en serait remis. Quel que soit le coup dur qui peut nous arriver, nos équipes sont capables de s'adapter », a détaillé, dans L’Equipe, le président de Canal+, qui ne ferait pas de cauchemars si la chaîne cryptée venait à ne pas diffuser de la L1 pour la première fois de son histoire à partir de la saison prochaine…