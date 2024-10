TV ‍: Beinsports menace de ne plus payer 100ME pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Beinsports souhaite co-diffuser son match de Ligue 1, mais DAZN refuse et a tout prévu contractuellement. La Ligue de Football Professionnel est dans une situation intenable.

Avant de signer son contrat avec la LFP, et d'accepter de payer 400 millions d'euros par saison, DAZN avait tout prévu, et notamment sa volonté que le match qui ne serait pas dans son offre ne soit pas diffusé par une autre chaîne que Beinsports. Et visiblement, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 a eu une bonne intuition, puisque de son côté la chaîne sportive qatarie conditionne le paiement de ses 100 millions d'euros par an à la possibilité de co-diffuser son unique match par journée de Ligue 1, et pourquoi pas sur Canal+. Les semaines passent, et alors que l'on vient de passer la neuvième journée du Championnat, Beinsports n'a toujours pas payé la deuxième échéance prévue dans un contrat qui n'a toujours pas été signé. Selon L'Equipe, du côté de Vincent Labrune et de la LFP, on commence à rire jaune face à cette situation inextricable.

La LFP est dans une vraie galère avec les droits de la L1

Car DAZN tient à ce que l'accord initial soit respecté et Beinsports s'accroche à sa demande de pouvoir partager son match de Ligue 1 avec un autre diffuseur. Et pour faire savoir sa détermination, la chaîne sportive franco-qatariene a adressé un courrier à la Ligue de Football Professionnel en prévenant que le paiement des 100 millions d'euros ne sera pas garanti tant que ce problème ne sera pas réglé. « Sans cette co-diffusion, beIN annonce la couleur dans un courrier au vitriol adressé, le 22 octobre, à LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue : il n'a plus l'intention de régler les 98,5 millions initialement prévus », confirme le quotidien sportif. Autre souci majeur, l'OL et d'autres clubs ne veulent pas non plus faire de la place pour le Qatar dans le cadre d'une campagne de promotion qui est également associée à ce contrat avec Beinsports. Trois mois après le début de la saison 2024-2025, le dossier des droits TV est donc loin d'être réglé, sans que l'on sache en plus si DAZN a réellement atteint la barre des 500.000 abonnés.