TV ‍: BeIN Sports brise le silence

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Au coeur de deux histoires de droits télés non réglés en France comme en Europe, BeIN Sports a tenu à rectifier le tir de manière limpide.

Accusé d’être un mauvais payeur en France et désormais en Europe, BeIN Sports a décidé de faire savoir sa version des faits. En Ligue 1, la chaine sportive diffuse bien un match par journée depuis le début de la saison, mais n’a toujours pas fait les versements attendus pour cela. L’accord ne serait pas total sur tous les points du contrat, et notamment le fameux sponsoring favorable au Qatar que tous les clubs doivent mettre en avant afin de boucler les 20 millions d’euros qui doivent compléter me deal. Résultat, la chaine qatarie ne verse pour le moment rien à la Ligue, faute d’un accord total et d’un contrat signé définitivement.

BeIN Sports lassé par les fake news

Même chose avec l’UEFA où BeIN Sports est accusé de ne pas avoir réglé les droits pour la diffusion de l’Euro 2024, trois mois après la fin de la compétition. La chaine sportive doit 27 millions d’euros à l’instance européenne, mais tout est sous contrôle affirme BeIN dans un droit de réponse à ces accusations. Pour la chaine sportive, des négociations plus globales sont en cours, avec notamment l’Euro 2028 en ligne de mire, et comme en Ligue 1, tant qu’aucun accord définitif n’est trouvé, le contrat officiel n’est pas signé et aucun versement n’est exigé. C’est ce qu’a tenu à faire savoir BeIN Sports.

« Il n’est pas surprenant de voir toutes les semaines les fake news et les attaques de certains tabloïds. Quelques faits très simples : beIN et l’UEFA négocient actuellement plusieurs contrats de droits média sur du long terme ; plusieurs points en suspens sont actuellement examinés par l’UEFA (beIN attend un retour de leur part) ; tant que les contrats ne sont pas signés, aucun paiement n’est dû ; l’UEFA ne réclame en aucun cas un paiement ; tout ceci est conforme aux standards de l’industrie ; et beIN est l’un des groupes médiatiques les plus fiables et importants du sport mondial. Pourtant, malgré tout cela, apparemment selon certains, beIN est dans la tourmente et ne respecte pas les contrats. Il semble que ce soit le seul récit qui fasse vendre des journaux, plutôt que de publier la vérité », a livré un représentant de BeIN Sports au sujet de cette situation tendue sur les deux fronts.