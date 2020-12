Rennes s’enfonce dans la crise, le podium s’éloigne déjà

Dans : Ligue 1.

13e journée de Ligue 1

Roazhon Park

La Racing Club de Lens bat le Stade Rennais 2-0

Buts pour le RC Lens : Kalimuendo (28e), Ganago (78e)

Cela fait désormais une seule victoire en 12 matchs toutes compétitions confondues pour le Stade Rennais ! Ce samedi, le club breton s’est incliné à domicile contre le Racing Club de Lens (0-2). Et l’on ne peut même pas parler de hold-up tant les Rouges et Noir n’ont rien montré. De l’autre côté, les Lensois n’étaient pas beaucoup plus dangereux mais avaient le mérite de concrétiser sur leur seul frappe de la première période, celle de l’attaquant prêté par le PSG Kalimuendo (0-1, 28e), bien servi par Kakuta.

De quoi provoquer la colère du coach Julien Stéphan qui opérait quatre changements à la pause ! Mais les entrées de Maouassa, Camavinga, Tait et Niang ne changeaient pas grand-chose. Rennes se procurait enfin une occasion sur le coup franc de Maouassa sorti par Leca. Mais suite au corner, les Sang et Or partaient en contre et l’entrant Ganago (0-2, 78e) doublait la mise d’un bel enchaînement ! Assommés, les Rennais ne s’en relevaient pas et constateront que le podium, provisoirement à quatre points, pourrait s’éloigner au terme de cette 13e journée de Ligue 1.