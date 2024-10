OM-PSG ‍: Match perdu en cas de dérapage, le gouvernement menace

Dans : Ligue 1.

Pour lutter contre les violences et l’homophobie dans les stades en France, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure ce jeudi. Les équipes peuvent avoir match perdu en cas de chants homophobes répétés.

Les dérapages dans les stades en France n’en finissent plus. Cette saison encore, des violences ont éclaté et des chants homophobes ont été entendus. C’en en trop pour le gouvernement qui a décidé de réagir avec une nouvelle mesure. Contacté par la chaîne BFM TV, le ministre des Sports Gil Avérous, outre l’application du protocole de la FIFA permettant l’arrêt d’un match a annoncé l’obligation de renseigner son identité pour assister aux matchs du Paris Saint-Germain, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais à partir du 31 décembre prochain.

Paris, Lyon et Marseille en priorité

« Notre volonté, c'est d'individualiser et de sanctionner ceux qui sont à l'origine des propos et d'éviter les sanctions collectives autant que faire se peut, a expliqué le ministre. On va activer la billetterie nominative, je vais signer un arrêté qui va prendre effet au 31 décembre prochain et qui va rendre obligatoire, pour les matchs de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille et du PSG, la billetterie nominative. Chaque supporter dans un stade devra avoir un billet avec son nom bien identifié pour qu'on puisse repérer d'où viennent les chants et les propos, et pour qu'on puisse identifier ceux qui font l'objet d'une interdiction de stade. »

Le ministre des Sports, Gil Avérous, annonce qu'à partir du 31 décembre, "la billetterie nominative" sera "obligatoire" pour les matchs de l'OM, de l'OL et du PSG pic.twitter.com/7B1G1mTqXP — RMC Sport (@RMCsport) October 24, 2024

Quant aux petits malins qui enfilent une cagoule une fois entré dans le stade pour ne pas être reconnus, Gil Avérous assure que les caméras permettront de les identifier. « Avec les billetteries nominatives, on va arriver à résoudre ce problème auquel les clubs peinaient à faire face jusqu'à maintenant. (…) Avec la billetterie nominative couplée aux caméras qui sont présentes dans tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2, on saura identifier », a certifié le membre du gouvernement, qui précise que l’ensemble des clubs des deux premières divisions seront concernés d’ici la fin de la saison. Et que les coupables seront sanctionnés d’une interdiction de stade.

Match perdu pour l'équipe qui reçoit

En ce qui concerne les matchs, en cas d'interruption des rencontres pour des chants homophobes, la sanction sera sévère prévient le Ministre des Sports, interrogé au sujet de la future rencontre toujours très tendue entre l'OM et le PSG de dimanche soir. « La demande qui a été faite à la FFF et à la LFP : C'est appliquer directement et strictement les interruptions du match. S’il y a des chants homophobes répétés. Le match sera arrêté et perdu pour l’équipe qui reçoit. C’est une demande très claire qui a été entendue par la Ligue de Foot », a souligné Gil Averous afin de dire les choses très clairement sur ce sujet pour lequel les instances du football essayent de faire changer les choses depuis des années.