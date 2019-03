OM-PSG : L’accusateur de Bernard Tapie vacille au moment crucial

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Ancien collaborateur de Bernard Tapie pendant des années, Marc Fratani est clairement passé de l’autre côté de la barrière avec son entretien dans Le Monde de la semaine dernière.

Cet ancien proche de l’ex-président de l’Olympique de Marseille, avec qui il s’est fâché depuis, a accusé Tapie de nombreuses malversations dans le cadre de sa volonté de faire gagner à tout prix son club de football. Parmi les méfaits dont Marc Fratani se dit être un témoin direct et même un acteur, il assure avoir remis une enveloppe remplie d’argent à un arbitre après un match entre le PSG et l’OM. Même 30 ans après les faits, cela a de quoi faire réagir, le passé trouble de Bernard Tapie ayant toujours fait l’objet de nombreuses interrogations, notamment avec sa condamnation dans l’affaire du match truqué entre VA et l’OM. A l’heure où les arbitres de l’époque dénoncent ces accusations qui salissent leur réputation, Fratani avait assuré qu’il donnerait rapidement des renseignements plus détaillés pour confirmer ses accusations. Cela ne viendra pourtant pas.

« Je ne veux pas prendre la responsabilité de polluer la vie de ce type qui doit être âgé », a confié à Capital l’ex-attaché parlementaire de Bernard Tapie. Après avoir allumé un énorme feu, avant de l’attiser en promettant des révélations, Marc Fratani se définit désormais comme un simple intermédiaire dans une transaction supposée dont il ne compte visiblement pas révéler les personnes impliquées. Nul doute que « Nanard » ne manquera pas une occasion d’achever son ancien collaborateur, lui qui l’a déjà accusé de mentir ouvertement à ce sujet.