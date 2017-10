L1 : Caen pourrait accueillir le match Amiens-Bordeaux

Dans : Ligue 1, ASC, Bordeaux, SMC.

Après les incidents survenus lors de la rencontre entre Amiens et le LOSC il y a une semaine, le Stade de la Licorne est actuellement fermé pour cause d’inspection. Mais alors, où se jouera la rencontre entre l’ASC et les Girondins de Bordeaux le 21 octobre prochain ?

A en croire les informations du Courrier Picard, le Stade Malherbe de Caen aurait accepté de louer au club amiénois le Stade Michel d’Ornano pour cette rencontre. Néanmoins, d’autres solutions existent selon Bernard Joannin, président d’Amiens, comme jouer à huis clos au Stade de la Licorne. Cependant, cette possibilité ne devrait pas être privilégiée par le club.