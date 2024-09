OM ‍: Acculé, Longoria se justifie sur son vote pour Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Le 10 septembre dernier, Vincent Labrune était réélu président de la LFP jusqu’en 2028. Un choix qui réjouit Pablo Longoria, qui a justifié son vote pourtant très contesté pour l’ancien président de l’OM.

Vincent Labrune garde son poste pendant encore quatre ans. Malgré la menace Cyril Linette, l’ancien président de l’Olympique de Marseille a été réélu président de la LFP cette semaine avec une avance confortable sur l’autre candidat. Une annonce qui n’a pas apaisé les tensions des fans de football français, puisque Labrune est le principal artisan de l’échec des droits TV, lui qui espérait les revendre pour 1 milliard d’euros il y a quelques mois. Malgré tout, il a reçu le soutien de plusieurs dirigeants des clubs français, notamment Pablo Longoria, actuel dirigeant de l’OM, qui a tenu à défendre son bilan et à justifier son soulagement de voir Vincent Labrune continuer à diriger l’instance. Dans une interview accordée au Monde, il a ainsi donné les raisons qui l’ont poussé à le conserver dans ses fonctions jusqu’en 2028.

Longoria vole au secours de Labrune

L’homme de 38 ans estime que Labrune est le mieux placé pour diriger la Ligue de Football Professionnel : «La LFP a besoin de changements dans ses modes de fonctionnement. C’est ce dont j’ai longuement discuté avec Vincent Labrune et je considère qu’il était, à ce titre, le meilleur candidat. Le suivre, c’était aller dans une direction où il était possible de changer les choses plus rapidement. Il faut désormais se mettre au travail pour réaliser ces évolutions», a-t-il développé. Longoria a estimé pour Le Monde que le bilan de son collègue était satisfaisant, avec le passage de la Ligue 1 à 18 équipes ou encore le soutien apporté aux équipes disputant les coupes d’Europe en déplaçant certaines rencontres pour leur permettre d’avoir plus de temps pour préparer ces rencontres. En revanche, il est en désaccord avec l’accord en place avec CVC : «Ce que je regrette dans cet accord, c’est qu’il y aurait dû y avoir un plan stratégique avec CVC pour améliorer le produit Ligue 1, moderniser les clubs, les stades, les infrastructures.» Certains détails peuvent être peaufinés, mais les résultats des votes sont unanimes concernant les dirigeants des clubs français : la réélection de Labrune est, à leurs yeux, la meilleure des nouvelles.