OL-OM : Marseille a déjà perdu une bataille constate Courbis

Dans : Ligue 1, OM, OL.

Après un bon début de saison en championnat, l’Olympique de Marseille a connu un coup d’arrêt en Europa League.

Dans un Vélodrome à huis clos jeudi, les hommes de Rudi Garcia se sont inclinés face à une équipe de l’Eintracht Francfort (1-2) réduite à 10 en deuxième période. Autant dire que ce n’est pas la meilleure manière de préparer le choc contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir. D’autant que la veille, les Gones réalisaient un énorme exploit contre Manchester City (1-2) en Ligue des Champions. Pour Rolland Courbis, la confiance a changé de camp.

« En 24 heures, la donne a complètement changé. Il y a quelques jours, on avait un OM qui écrasait Guingamp et des Lyonnais qui se disputaient entre eux à Caen après avoir été tenus en échec par une équipe réduite à dix. On les imaginait se faire massacrer à City pendant que l'OM allait battre facilement Francfort, et c'est tout le contraire qui s'est passé », a constaté le consultant dans un entretien accordé au Phocéen.

Courbis s'inquiète pour l'OM

« Maintenant, ce match est pénible à préparer pour l'OM avec un Rami blessé, un Caleta-Car que je trouve moyen, et un Mandanda dont on ne sait pas s'il va revenir, a énuméré l’ancien coach marseillais. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu, mais toutes les certitudes qu'on pouvait avoir ont volé en éclats. » En résumé, Lyon partira avec un avantage psychologique dans son Groupama Stadium.