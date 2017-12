OL - OM : Cazarre fait un drôle de pari sur Lyon-Marseille

Dans : Ligue 1, OL, OM.

A la veille du match entre l'OL et l'OM au Groupama Stadium, Julien Cazarre a délivré son pronostic. Mais forcément, lorsque le trublion de Canal+ et Europe 1 se penche sur ce grand classique de la Ligue 1, il s'agit d'une analyse assez piquante.

« Là Lyon va pas falloir qu’ils se manquent, parce que c’est le retour de Jean-Michel, et ça marchait plutôt bien depuis qu’il n’était plus là. Genesio commençait à trouver ses marques, il était à l’aise dans ses fringues et l’autre arrive genre Dark Vador, et je peux te dire que Genesio là il sent le souffle de Jean-Michel dans la nuque qui lui dit : « t’as fait combien dimanche.... ». Donc pour Lyon, grosse pression (....) Retour de Fekir, Tousart est là...enfin les meilleurs sont là, les autres ont s’en fout. A l’OM aussi. Mitroglou marque des buts, même si on lui refuse. Petit détail aux arbitres, Mitroglou galère et si en plus vous refusez les buts qu’il marque on ne va pas s’en sortir...alors faites un effort, c’est pas une question de gentillesse ou de vidéo, c’est juste du savoir vivre (...) En plus Rudi Garcia, même s’il perd 4-0 il dira qu’il a gagné puisqu’à Rennes il a perdu 2-1, mais il a gagné. Donc je dis victoire de l’OM avec un score de 2-1 pour l’Olympique Lyonnais et des buts de Fekir, Mariano et Thauvin. Garcia a gagné d’avance... », explique, sur le site de Winamax, Julien Cazarre.