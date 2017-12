OL-OM : Aulas lance façon match de boxe son duel avec McCourt

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Tous les deux victorieux ce week-end, Lyon et Marseille ne se lâchent plus depuis plusieurs semaines. À égalité de points, les deux Olympiques s’affrontent dimanche soir dans le choc au sommet de la 18e journée de Ligue 1. Un rendez-vous « non pas décisif » mais « déterminant » pour la suite de la saison selon Jean-Michel Aulas. Dans les colonnes du Progrès, le président rhodanien s’est osé à une comparaison des stratégies des deux équipes, présentant ce futur combat avec les arguments de chacun. « And now, Ladies and Gentlemen »..

« Ce sera un vrai match de football avec énormément d’enjeu. Il y aura face à face l’investissement d’un Américain à Marseille avec une très bonne équipe et un entraîneur rôdé aux joutes européennes, et puis, un Olympique Lyonnais qui veut défendre sa position, et croit en ce qu’il fait depuis le début. Le club a pris des risques en recrutant beaucoup et la même année. Jusqu’à présent, l’OL a des résultats conformes à ses espérances, et pour pouvoir transformer ces espoirs en réalité, il faudra gagner dimanche. Dimanche dernier, on a vu que Marseille est très au point même si l’ASSE traverse une mauvaise passe. L’OM tourne très bien et a franchi une étape sur le plan de la qualité du jeu et dans le domaine offensif, en particulier. Ce sera comme le match des féminines contre le PSG, une rencontre non pas décisive, mais déterminante pour la suite » a lancé Jean-Michel Aulas qui lance déjà son combat à distance avec Frank McCourt. Cela tombe bien, le propriétaire américain de l’OM devrait être présent au Groupama Stadium dimanche soir, lui qui était dans les travées du Stade Vélodrome lors de la rencontre opposant Marseille à Saint-Etienne.