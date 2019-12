OL : L’hostilité des supporters, Joachim Andersen adore ça

Dans : Ligue 1.

Lors de ses premiers mois à l’Olympique Lyonnais, Joachim Andersen a pu découvrir l’accueil hostile du rival stéphanois. Une ambiance qui n’a pas déplu au Danois.

Lorsqu’une recrue arrive à l’Olympique Lyonnais, on ne tarde pas à lui annoncer la couleur sur les deux rendez-vous à ne surtout pas manquer en Ligue 1. On parle bien sûr de la double confrontation face à l’AS Saint-Etienne, le rival dont Joachim Andersen a beaucoup entendu parler avant de découvrir l’hostilité de Geoffroy-Guichard (défaite 1-0) en octobre dernier. Une ambiance négative que le défenseur central avait étrangement appréciée. En effet, le Danois prend d’autant plus de plaisir lorsque les supporters adverses tentent de le malmener.

« C’était une bonne expérience, s’est souvenu l’ancien joueur de la Sampdoria dans un entretien accordé au Onze Mondial. On m’en avait parlé, c’était une bonne atmosphère. On a vraiment senti qu’ils nous détestaient. Mais pour moi c’est un match comme les autres. On avait besoin de prendre trois points, nous n’avons pas réussi donc c’était une déception. J’aime ça, quand les gens te détestent (sourire). C’est marrant parfois. Enfin quand on gagne, car quand on perd c’est moins marrant (rires). J’aime les gros matchs, je me sens motivé. C’est un match important pour les supporters, on ne veut pas les décevoir. Contre Marseille (2-1) aussi, nous les avons déçus. » Depuis son arrivée, Andersen a dû s’apercevoir que l’OL n’avait pas la cote dans certains stades de Ligue 1…