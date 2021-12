Nice s'offre Rennes et une place sur le podium, Bordeaux souffle enfin

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 18e journée

Dans le choc de l'après-midi, Nice est allé faire un gros coup à Rennes avec un succès 1-2 grâce à des buts de Dolberg et d'Atal. Bourigeaud a réduit le score en seconde période pour le Stade Rennais. Les Niçois remontent provisoirement sur le podium avec 30 points soit un de moins que les Rennais qui, après Lille, voient un deuxième concurrent direct consécutif gagner chez eux.

Dans la lutte pour le maintien, Bordeaux s'est donné de l'air en ramenant un succès de Troyes 1-2. Les Girondins remontent à la 15e place devant leurs adversaires du jour, qui sont 17e. Metz a infligé à Lorient une septième défaite d'affilée en championnat. Les Messins sont 18e et barragistes, Lorient plonge au 19e rang. Enfin, Clermont gagne à Angers et prend la 16e place avec 17 points soit deux de plus que Metz. Angers est 9e.

Résultats :

Angers – Clermont 0-1

Metz – Lorient 4-1

Rennes – Nice 1-2

Troyes – Bordeaux 1-2