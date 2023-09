Nantes vainqueur d’un match complètement fou ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

6e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

Le FC Nantes bat le FC Lorient 5-3

Buts pour le FC Nantes : Abline (42e), Cömert (46e), Mohamed (55e), Mollet (83e), Simon (90e+9, sp)

Buts pour le FC Lorient : Kroupi (6e), Faivre (76e), Tosin (85e)

En attendant le Classique dimanche soir, les amateurs de Ligue 1 ont eu droit à un match spectaculaire à la Beaujoire ! Ce samedi après-midi, le FC Nantes est venu à bout du FC Lorient (5-3) au terme d’une rencontre complètement folle ! On était loin d’imaginer ce scénario, même après l’ouverture du score rapide du jeune Lorientais Kroupi (0-1, 6e).

Nantes, peu perturbé par ce but encaissé, prenait progressivement le dessus et finissait logiquement par égaliser juste avant la pause grâce à l’attaquant Abline (1-1, 42e). De quoi booster les Canaris au retour des vestiaires. A peine quelques secondes de jeu dans le deuxième acte et Cömert (2-1, 46e) donnait l’avantage aux siens de la tête, avant le coup franc magnifique de l’Egyptien Mohamed (3-1, 55e) ! Nantes se pensait peut-être à l’abri, du moins jusqu’au bel enchaînement de Faivre (3-2, 75e).

Lorient n'a rien lâché

Refroidie, la Beaujoire passait par toutes les émotions dans cette fin de match, notamment après le but de Mollet (4-2, 83e) qui ne suffisait toujours pas pour enterrer les visiteurs. Cette fois, c’est Tosin (4-3, 85e) qui réduisait de nouveau le score, finalement sans conséquence pour les Nantais qui tuaient le suspense avec le penalty de Simon (5-3, 90e+9). Vainqueur de ce match dingue, Nantes prend provisoirement la septième place de Ligue 1 après cette quatrième rencontre consécutive sans défaite.