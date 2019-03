Montpellier se relance sur le dos d'un pauvre Bordeaux

Dans : Ligue 1, MHSC, Bordeaux.

Matmut Atlantique

Montpellier bat Bordeaux :

Buts : Basic (35e) pour le FCGB; Lasne (20e), Congré (51e) pour le MHSC

Montpellier, qui n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis la fin janvier, s'est relancé dans la course à l'Europe en s'imposant (1-2) ce mercredi soir à Bordeaux dans le cadre d'un match en retard de la 27e journée.

Lasne avait ouvert le score pour les Héraultais (0-1, 20e), mais pour le dernier match d'Eric Bedouet sur le banc girondin, Basic a ramené les siens à hauteur (1-1, 35e). En seconde période, Congré redonnait l'avantage au MHSC (1-2, 51e), ce but s'avérant finalement décisif. Si Montpellier revient à la 7e place de L1 à deux points de l'ASSE, Bordeaux n'a plus rien à gagner, et probablement à perdre dans cette saison assez étonnante et surtout décevante pour le club au scapulaire.