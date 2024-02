Monaco s'offre le RC Lens dans un match bouillant

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 23e journée

Stade : Bollaert-Delelis

Score : RC Lens 2-3 AS Monaco

Buts pour Lens : Elye Wahi (31e), Wesley Saïd (77e)

Buts pour Monaco : Folarin Balogun (19e), Takumi Minamino (30e, 90e)

Duel entre deux prétendants à l'Europe. Lens, sixième avant le coup d'envoi, avait l'occasion de passer devant son adversaire direct. Dans une rencontre particulièrement rythmée où les deux formations ont fait la différence, c'est Monaco et Minamino qui ont eu le dernier mot.

Lors de ce choc entre deux formations avec plusieurs éléments offensifs très entreprenants, c'est Monaco qui a frappé le premier grâce à l'ouverture du score de Folarin Balogun qui est parvenu à se jouer de Danso. Après le défenseur autrichien, c'est Brice Samba qui s'est troué sur une frappe de Minamino, à l'heure de jeu. Quelques secondes plus tard, Elye Wahi réduit le score en gagnant son face-à-face avec Radosław Majecki. Le portier polonais a disputé son premier match de Ligue 1 cette saison et a été très bon sur sa ligne, repoussant plusieurs tirs lensois (7e, 37e, 55e, 87e). Et quand ce n'est pas Majecki qui sauve Monaco, c'est le poteau qui s'interpose à l'égalisation des Sang et Or (57e). À la mi-temps, 18 tirs ont été tentés et au retour des vestiaires, c'est surtout le RC Lens qui a poussé, tandis que le club du Rocher a fait le nécessaire pour conserver ce petit but d'avance. Mais Wesley Saïd, en deux temps, a fini par trouver la faille sur une belle remise de Wahi.

Le match s'est ensuite emballé et Minamino, clairement le meilleur joueur du match, a obtenu un penalty, après un accrochage avec Samba, qui va se rattraper en stoppant la tentative de Balogun. L'Américain est décidément peu en réussite sur l'exercice, lui qui a raté 4 de ses 5 dernières tentatives. Le maestro japonais va finalement inscrire le but de la victoire en nettoyant la lucarne du gardien français, dans les dernières minutes de la rencontre. En grande difficulté depuis le début d'année 2024, Monaco s'offre une victoire de prestige à Lens, peut-être encore sonné de son élimination tragique contre Fribourg dans la semaine. Les Monégasques sont pour le moment troisièmes et affronteront le PSG lors de la prochaine journée. Tandis que Lens reste provisoirement à la 6e place, avant un choc face à l'OL dans une semaine.