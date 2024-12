Monaco réagit et apparaît dans le rétro du PSG

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

14e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

L'AS Monaco bat le Toulouse Football Club 2-0

Buts pour l'AS Monaco : Singo (50e), Embolo (82e)

Après deux défaites consécutives la semaine dernière, l’AS Monaco s’est rassurée au niveau du résultat. Le club de la Principauté s’est offert la victoire face à Toulouse (2-0) ce samedi. Mais la manière n’était pas forcément au rendez-vous, notamment lors d’une première période marquée par la maladresse de l’attaquant Ilenikhena qui touchait le poteau puis la barre sur deux de ses trois énormes occasions ! Monaco devait attendre le début du deuxième acte pour trouver la faille par l’intermédiaire du défenseur Singo (1-0, 50e) de la tête, sur un coup franc indirect de Camara.

La décision litigieuse de Frappart

Ce but ne libérait pas des Monégasques loin d’être sereins et bien contents de ne pas voir l’arbitre Stéphanie Frappart signaler un penalty sur l’intervention de Singo sur Aboukhlal. Leur prestation moyenne suffisait néanmoins pour acter la victoire après le but de la tête signée Embolo (2-0, 82e), aidé par une erreur grossière du défenseur toulousain Cresswell. Grâce au nul du Paris Saint-Germain à Auxerre (0-0) vendredi, l’ASM, 2e au classement provisoire de la Ligue 1, revient à cinq points du leader parisien.