Mbappé n'avance plus, l'OM a le Usain Bolt de la Ligue 1

Par Mehdi Lunay

Outre ses qualités techniques et de finisseur, Kylian Mbappé est réputé pour sa vitesse de course. Cependant, un classement établi en Ligue 1 vient ternir sa réputation dans le domaine. Il n'est même pas dans le top 10 des joueurs les plus rapides cette saison.

L'année 2024 a été synonyme de coup de frein pour Kylian Mbappé au PSG. C'est vrai au sens figuré avec des performances moins bonnes, moins de titularisations au PSG et une influence déclinante sur le quotidien du club parisien. C'est aussi vrai au sens propre. Réputé pour sa vitesse à la course, Kylian Mbappé n'est plus aussi rapide. Sa remontée de balle fantastique contre l'Argentine en 2018 est bien loin. Certains observateurs et certains supporters parisiens ont remarqué qu'il prenait moins souvent de vitesse les défenseurs adverses en Ligue 1. Les chiffres officiels de la Ligue 1 sont venus confirmer la perte de vitesse relative de Kylian Mbappé.

Moumbagna est le joueur le plus rapide en L1

L'attaquant parisien est absent de la liste des 10 joueurs ayant couru le plus vite en Ligue 1 cette saison. Le leader du classement est l'attaquant marseillais Faris Moumbagna. L'attaquant camerounais arrivé de Bodo/Glimt en janvier a été flashé à 36,37 km/h sur les terrains de Ligue 1 en mars dernier. Il devance les deux brestois Mathias Pereira Lage (36,35 km/h) et Romain Del Castillo (36,32 km/h).

Flashé à 36,37 km/h début mars ..



Faris Moumbagna 🇨🇲 est LE joueur le plus rapide du championnat cette saison ! #TeamOM pic.twitter.com/yo0l7bf6Ac — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 21, 2024

La suite du top 10 comprend le Montpelliérain Mousa Al-Tamari quatrième ex-aequo avec le Clermontois Andy Pelmard. Corentin Tolisso est sixième devant Steve Mounié et Evann Guessand. Le Toulousain Warren Kamanzi et le Montpelliérain Enzo Tchato viennent compléter le top 10. Récemment invité à affronter Usain Bolt sur 100 mètres et même ouvert à cette idée, Kylian Mbappé devra sans doute s'entraîner pour concurrencer le Jamaïcain, homme le plus rapide de tous les temps avec un chrono de 9.58 secondes sur la distance en 2009.