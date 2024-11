Ligue 1 ‍: DAZN mis KO par Amazon

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La situation de DAZN inquiète de plus en plus, car le nombre des abonnés à la chaîne sportive ne décolle pas. A l'heure de faire des comparaisons, c'est terrible pour le diffuseur de la Ligue 1.

Accusé d'avoir fait une première offre d'abonnement à un prix totalement démesuré, DAZN s'est lancé dans une bataille des promotions afin de faire enfin décoller son nombre de clients. Le contrat signé entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel cet été permet à l'une ou à l'autre partie de résilier l'accord si DAZN n'atteint pas 1,5 million d'abonnés dans un an, mais il est peu probable que ce seuil soit atteint malgré le tarif mensuel de 19,99 euros désormais pratiqué. Car comme le confirme Philippe Bailly, patron du cabinet de conseil stratégique NPA et spécialiste de ce dossier, le diffuseur de la Ligue 1 est évidemment très loin de Canal+, mais surtout il n'arrive toujours pas à la cheville de Prime Vidéo qui donnait le championnat de France jusqu'à la fin de la saison passée.

Selon Philippe Bailly, les chiffres sont terribles pour DAZN quand on les compare à ceux d'Amazon. « Les réductions tarifaires pratiquées par Dazn depuis la mi-septembre, et qui ramènent à 19,99 € par mois le coût de l’abonnement au forfait Unlimited (l’intégralité de la Ligue 1), n’ont pas permis à la plateforme de combler son retard par rapport à la montée en puissance du Pass Ligue 1. A la fin septembre, sa pénétration était deux fois inférieure à celle de l’offre d’Amazon, à la même époque de l’année 2021 », précise l'expert. Pas de quoi rassurer concernant un avenir radieux entre la Ligue 1 et DAZN, la récente affiche entre l'OM et le PSG n'ayant même pas dopé les abonnements malgré une colossale campagne de communication. De quoi relancer l'idée d'une chaîne 100% Ligue 1 fabriquée par la LFP, laquelle avait été envisagée au printemps dernier.