Ligue 1 : Angers coule à pic, Nantes surnage

Par Claude Dautel

La celebration week de Ligue 1 débutait ce mercredi par deux matchs qui intéressaient la lutte pour le maintien. Pour Nantes et surtout Angers, ce n'était pas la fête attendue.

Après la pause du Mondial 2022, la LFP avait programmé deux affiches du bas de classement pour lancer cette semaine de football, qui plus est à 15 heures en semaine. Résultat, le stade d'Ajaccio et celui de Troyes étaient à moitié vide au moment du coup d'en des deux matchs. Et du côté de l'Aube, il sera dur de donner tort aux absents, puisque l'ESTAC et le FC Nantes se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0), qui laisse les Canaris à seulement un point de la zone rouge.

Dans l'autre match au menu de cette 16e journée de Ligue 1, l'AC Ajaccio a fait la très belle opération puisqu'en venant à bout de la lanterne rouge, Angers, grâce à un penalty de Youcef Belaili (40e), les Corses ne sont plus relégables. Pour le SCO, l'opération maintien commence très mal, l'écart avec la 16e place, synonyme de maintien, se creusant de plus en plus.