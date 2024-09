LFP ‍: La ministre des Sports vient en aide à Vincent Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'élection du président de la LFP doit se tenir le 10 septembre prochain. Candidat non retenu, Christophe Bouchet milite pour son report. Il a envoyé une lettre en ce sens à la ministre des Sports mais la réponse est négative.

On n'a jamais vu une élection aussi contestée que celle pour désigner le futur président de la LFP. Dans un contexte de crise lié aux droits TV de la Ligue 1, ils sont nombreux à vouloir faire tomber Vincent Labrune. Mais, après l'attribution des parrainages par les syndicats Foot Unis et l'UAF, seuls Karl Olive et Cyril Linette seront opposés à l'actuel patron du football professionnel français. L'élection doit se tenir le 10 septembre prochain, moins de 2 semaines après la révélation officielle des candidats. Non retenu par les syndicats du football, Christophe Bouchet veut reporter le scrutin.

L'élection aura bien lieu le 10 septembre

Dans cette optique, il a envoyé une lettre à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Publié dans les différents médias mardi, le texte demande la « suspension du processus électoral », décrivant l’élection de la LFP comme étant « une mascarade ». L’attribution des parrainages est dans son viseur puisqu’il aurait transformé la campagne en un « curieux marchandage ». Bouchet demandait aussi de « mettre la LFP sous tutelle de la FFF » et de « modifier immédiatement les statuts pour avoir des candidatures réellement indépendantes ».

Dans un courrier adressé au candidat Christophe Bouchet, Amélie Oudéa-Castera estime qu’un report de l’élection présidentielle n’est pas envisageable.

➡️ https://t.co/FaaHGF0VFp https://t.co/FaaHGF0VFp — Le Figaro Sport (@Sport24Team) September 4, 2024

L'ancien président de l'OM n'aura pas été entendu puisque la ministre des Sports maintient le scrutin à la date prévue. Selon elle, les conditions d'une élection juste et démocratique sont remplies. « Les deux associations UAF et Foot Unis ont établi souverainement leurs parrainages, dans les délais requis par les statuts de la LFP. Ces parrainages vont désormais pouvoir donner lieu à un choix démocratique entre les candidats à la présidence de la LFP, choix qui revient aux membres du Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la Ligue. Les candidats à la présidence et les associations précitées se sont engagés à initier, au lendemain de cette élection, une réforme des statuts de la LFP visant à faire évoluer le système des parrainages », a t-elle indiqué dans sa lettre de réponse. Voilà qui ne devrait pas calmer Christophe Bouchet et tous les détracteurs de Vincent Labrune...