Les fans de l’OM sont ingérables, le gouvernement a tranché

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille se déplacera au Groupama Stadium pour disputer l’Olympico sur le terrain de l’Olympique Lyonnais sans ses supporters, sur décision du gouvernement qui craint de nouveaux incidents entre les deux clubs.

La cinquième journée de Ligue 1 prévue ce week-end est alléchante et se clôturera ce dimanche soir avec l’Olympico toujours très attendu entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, qui connaissent un début de saison contrasté. Si l’affiche est cochée par les supporters des deux clubs chaque année à la parution du calendrier, les supporters de l’OM ne pourront, comme souvent ces dernières années, pas se déplacer chez leur rival lyonnais. C’est le ministère de l’intérieur, dirigé par Gérald Darmanin, qui a entériné la décision via un arrêté paru ces dernières heures au Journal officiel. L’institution estime que cette rencontre risque de voir des affrontements entre les fans des deux équipes. Une mesure qui intervient près d’un an après le caillassage du bus lyonnais au Vélodrome qui avait sérieusement blessé l’entraîneur de l’OL de l’époque, Fabio Grosso.

L’OM sans ses supporters sur la pelouse de l’OL

Auteur d’un très bon début de saison (trois victoires et un match nul en quatre journées de championnat), l’OM va donc tenter de poursuivre son excellente forme sans ses supporters dans un Groupama Stadium des grands soirs. Dans l’arrêté qu’il a fait publier, le ministère de l’intérieur estime que les déplacements des supporters phocéens sont souvent synonymes d’incidents et d’affrontements avec les forces de l’ordre, le tout en utilisant des bombes agricoles, des jets de pétards et des fumigènes. Au final, c’est le comportement jugé trop violent qui fait défaut à l’OM. Outre l’incident du bus de la saison dernière, Dimitri Payet avait également reçu une bouteille dans ce même Groupama Stadium fin 2021, tandis qu’en avril 2023 l’OL avait dénoncé le comportement raciste de certains de ses supporters et de l'attaque envers des fans de la formation marseillaise dans l’enceinte du stade. Une rivalité devenue explosive au fil des années que le gouvernement essaye de combattre en limitant les déplacements à chaque reprise depuis quelques temps.