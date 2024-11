Lens crucifie Nantes sur le gong

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

11e journée de Ligue 1 au stade Bollaert

Lens - Nantes : 3-2

Buts : Frankowski (21e sp), Ojediran (85e) et Thomasson (90e) pour Lens ; Simon (36e sp) et Cozza (71e) pour Nantes

Nantes pensait tenir une victoire référence à l'extérieur, ce samedi soir à Lens. Mais les Sang et Or ont finalement renversé la vapeur dans les cinq dernières minutes (3-2), après avoir longtemps souffert à Bollaert.

Malgré une entame de match poussive, Lens parvenait à ouvrir le score grâce à un penalty de Frankowski, accordé par Clément Turpin après visionnage de la vidéo. Mais la première mi-temps était une histoire de penalty puisque les Canaris marquaient eux aussi de cette façon par Simon. A la mi-temps, Lens et Nantes étaient à égalité dans un match accroché et équilibré.

Lens-Nantes : Les supporters manifestent, le match interrompu https://t.co/G6OcmFTcJJ — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2024

Mais les Lensois n'étaient pas très inspirés offensivement, Bollaert peinait à s'enflammer et Nantes en profitait pour prendre l'avantage par Cozza. La fin de match approchait, le stade commençait à se vider et l'irrationnel est finalement arrivé avec deux buts coup sur coup pour Lens, dont un sur une énorme erreur de Pallois, offrant le but de la victoire à Thomasson dans le but vide. Victoire capitale pour Lens, qui restait sur deux défaites et qui se replace au classement. Quant à Nantes, la crise s'installe, les Canaris n'ayant plus gagné depuis fin août.