Le Qatar veut s’incruster sur tous les maillots de Ligue 1

Par Eric Bethsy

D’accord avec la plateforme DAZN, qui diffusera huit des neuf matchs de Ligue 1 par journée, la Ligue de Football Professionnel discute encore avec beIN Sports. La chaîne qatarie souhaite inclure un partenariat de sponsoring inhabituel pour l’instance de Vincent Labrune.

C’est désormais officiel, DAZN devient le principal diffuseur de la Ligue 1. Le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a définitivement validé la proposition de la plateforme qui, en échange de 400 millions d’euros en moyenne par an, retransmettra huit des neuf matchs chaque journée. Un soulagement pour l’instance dirigée par Vincent Labrune. En revanche, rien n’est encore bouclé avec beIN Sports. La chaîne qatarie a offert 100 millions d’euros pour une affiche par journée. Mais la proposition n’a pas donné satisfaction.

Rien à voir avec le montant. En réalité, beIN Sports s’engage à miser 80 millions d’euros par an, et à laisser des sponsors du Qatar payer 20 millions d’euros. Un deal qui permettrait à ces nouveaux partenaires de coller un badge « Visit Qatar » sur tous les maillots du championnat, précise The Guardian. Autant dire que cette idée ne fait pas l’unanimité dans le monde du foot français. « Et si je veux attirer des investisseurs saoudiens ? », s’interroge un président de Ligue 1. L’instance a donc temporisé en espérant un meilleur accord avec le groupe de Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi amuse et agace ses homologues

Le patron du Paris Saint-Germain a d’ailleurs quitté la conversation au moment d’aborder le cas de beIN Sports lors du conseil d’administration, afin d’éviter le conflit d’intérêts. Mais cette fausse pudeur amuse et agace ses homologues. D’autant que la Ligue de Football Professionnel ne parvient pas non plus à s’entendre avec beIN Sports sur les droits TV à l’international. Le feuilleton n’est donc pas totalement terminé et le temps joue clairement en faveur de Nasser Al-Khelaïfi.