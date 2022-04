Le PSG proche du titre, l'OM retarde la fête !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Privé de Messi et Neymar, le PSG n'a pas tremblé et s'est facilement imposé à Angers, mais mathématiquement Paris n'est pas encore champion de France puisque l'OM a gagné contre Nantes.

Pour espérer finir champion de France dès ce mercredi soir, le PSG devait gagner en déplacement face au SCO, et compter sur un faux pas de Marseille, qui recevait Nantes au Vélodrome. De son côté, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont aisément imposés (3-0) à Raymond-Kopa avec des buts signés Mbappé, Ramos et Marquinhos. A noter que Paris a fini à dix après l’expulsion de Michut dans le temps additionnel. Mais dans le même temps, l’OM a également battu Nantes, et cela après avoir été mené deux fois au score. Deux penaltys signés Dmitri Payet et un but d’Harit, le joueur en forme du côté de Marseille, ont permis à Marseille de venir à bout (3-2) de Canaris courageux.

L'OM pas loin de s'assurer la deuxième place du classement de Ligue 1

Une victoire d’autant plus précieuse pour l’équipe de Sampaoli que dans le même temps Rennes est tombé à Strasbourg. L’OM compte désormais quatre longueurs d’avance sur le club breton, qui vient d’enchaîner deux défaites consécutives et se retrouve à égalité avec Strasbourg et Monaco.

En déplacement à Brest, l’Olympique Lyonnais n’avait pas le droit à l’erreur, mais la formation de Peter Bosz, malade et absent sur le banc de l’OL, s’est inclinée (2-1) en Bretagne et point désormais à sept points des places européennes. Un gouffre à combler alors qu’il ne reste plus que cinq matches à jouer cette saison. L’espoir suscité par la victoire face à Bordeaux n’a pas duré longtemps. Enfin, Lens est venu à bout de Montpellier (2-0) et reste à l'affût d'une défaillance d'une équipe sur le podium, avant de se déplacer à Paris le week-end prochain pour le match qui pourrait être celui du sacre pour le PSG.

L1 : Programme et résultats de la 33e journée

Mercredi 20 avril

19h00 : Monaco - OGC Nice 1-0

Troyes - Clermont Foot 0-1

FC Lorient - Metz 1-0

Stade de Reims - Lille OSC 2-1

Girondins de Bordeaux - AS Saint-Etienne 2-2

21h00 : RC Lens - Montpellier Hérault 2-0

Olympique de Marseille - Nantes 3-2

Stade Brestois - Olympique Lyonnais 2-1

SCO Angers - Paris Saint-Germain 0-3

Strasbourg - Stade Rennais 2-1