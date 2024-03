Le nouveau boss des arbitres annonce une nouveauté lunaire

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Pointé du doigt pour son manque de transparence et de cohérence, l'arbitrage français fait sa révolution en coulisses. Nouveau patron des arbitres, Antony Gautier a surpris avec ses premières préconisations.

L’arbitrage français connait des soubresauts actuelles, Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel, ayant reçu une lettre de licenciement. Les querelles internes dans le monde de l’arbitrage ont toujours été de mise, entre les classements des officiels et les ambitions personnelles. Cette année, même le débat sur l’utilisation de la VAR se pose, même si la correction des erreurs est validée à 74 % en Ligue 1, et que le 100 % ne sera jamais atteignable, la part d’interprétation pouvant toujours être de mise d’un arbitre à l’autre.

🔥 𝗨𝗻 𝘁𝗿𝗶𝗽𝗹𝗲́... 𝗲𝘁 𝟭 𝟬𝟬𝟬 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 🔥 !



🌟 Kylian Mbappé est le 2e joueur de la saison à atteindre cette barre symbolique 📍 !



📊 Quel est votre classement à Meilleur XI ❓ ➡️ https://t.co/YewV4PeSf0



👋 @MonPetitGazon pic.twitter.com/gCssWVfHr7 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 18, 2024

Nouveau patron des arbitres, Antony Gautier s’est confié dans les colonnes de L’Equipe, et a notamment livré un changement de cap à propos de l’utilisation de la VAR. En effet, l’ancien sifflet préconise d’utiliser la vidéo même quand les arbitres sont certains de leur choix, sous le simple prétexte que les évènements se passent au début et à la fin des matchs. Des moments jugés cruciaux, mais qui ne devraient pourtant pas changer la façon dont les rencontres sont arbitrées.

Plus de VAR en début et fin de match

« C'est la nouveauté : le recours à l'assistance vidéo à des fins managériales dans des moments particuliers. Deux exemples : dans le temps additionnel, si un penalty est sifflé. Même si l'arbitre est sûr de lui, il peut être opportun de se déplacer devant l'écran pour asseoir la décision. De même, si en début de rencontre, un carton rouge est sorti, même si l'arbitre n'a pas de doute, il est autorisé à se déplacer. L'outil de l'assistance vidéo doit être davantage autorisé. C'est une évolution », a lancé Antony Gautier, qui trouve visiblement que les matchs ne durent pas assez longtemps, et invite les arbitres à consulter la vidéo même quand la décision ne souffre d’aucune contestation. Une preuve de plus que les patrons de l’arbitrage ont bien du mal à se focaliser sur l’essentiel, ce qui était même l’objectif du début de saison, à savoir la fin des contestations, et l’homogénéité des décisions sur des situations similaires.