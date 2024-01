Le boss du mercato est français, ce n’est pas le PSG

Ce mercredi, l’Observatoire du football (CIES) a publié les montants dépensés et encaissés par les clubs au mercato entre 2014 et 2023, sans tenir compte des joueurs formés localement. Résultat, le meilleur équilibre se trouve en Ligue 1, où le Paris Saint-Germain ne fait pas du tout partie des meilleurs élèves.

Sans parler des cadors aux moyens conséquents, de nombreuses écuries se sont lancées dans la politique du trading, cette stratégie qui consiste à réaliser des plus-values sur le marché des transferts. A ce petit jeu, on peut dire que certains pensionnaires de Ligue 1 savent tirer leur épingle du jeu. Ce n’est pas un hasard si notre championnat est à l’honneur dans la dernière lettre hebdomadaire du CIES.

Best player trading clubs* 🌐 (2014-2023)

🥇 @losclive 🇫🇷 +€3⃣8⃣6⃣m

🥈 @AFCAjax 🇳🇱 +€3⃣1⃣7⃣m

🥉 @RedBullSalzburg 🇦🇹 +€2⃣3⃣3⃣m

* Net spending for non-academy players signed and transferred during the last decade

More in @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/OkOUgy0WPz pic.twitter.com/5nkkqq8v7V