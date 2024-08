La Ligue 1 n'est plus diffusée en Angleterre et en Espagne

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La LFP a bataillé pour trouver un diffuseur en France pour la Ligue 1, mais à deux jours de la reprise, notre championnat ne sera pas donné en Espagne et en Angleterre.

Tandis que DAZN et Beinsports se partagent les neuf matchs par journée de Ligue 1, et qu'il a a fallu attendre des mois avant que l'accord soit signé, la L1 va ne sera pas présente sur les écrans des amateurs de football dans plusieurs régions du globe, et notamment en Angleterre et en Espagne. On l'a appris ce mercredi, TNT Sports, qui diffusait la Ligue 1 au Royaume-Uni, n'a pas voulu reconduire son contrat, le départ de Kylian Mbappé, après ceux de Neymar et Lionel Messi, marquant le point final de l'accord pour donner notre Championnat de l'autre côté de la Manche. D'autres pays ont également jeté l'éponge, notamment en Afrique, mais également en Inde, le pays le plus peuplé du monde où une chaîne, Sports 18, n'a toujours pas prolongé avec la Ligue de Football Professionnel.

L'Angleterre, priorité de la LFP

🚨📺 Discussion toujours en cours entre la LFP et des diffuseurs pour la Ligue 1 en Angleterre. L’instance recherche un nouveau partenaire de confiance, sur le long terme.@RMCsport #RMCLive #DroitsTV https://t.co/PRwCdYHpG7 — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) August 14, 2024

Cependant, Arthur Perrot, journaliste spécialiste des médias sur RMC, la LFP et Vincent Labrune travaillent toujours sur la diffusion de la Ligue 1 en Angleterre, mais cherchent un partenaire sur une durée plus longue que précédemment. « Discussion toujours en cours entre la LFP et des diffuseurs pour la Ligue 1 en Angleterre. L’instance recherche un nouveau partenaire de confiance, sur le long terme », précise notre confrère, qui en a profité pour démentir les propos de Pierre Ménès qui affirmait avoir eu l'information selon laquelle il n'y aurait que 300 abonnés à DAZN. Un chiffre qui paraissait aberrant et qui l'est donc effectivement.