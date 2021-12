La Ligue 1 en clair à la télé chaque week-end, la proposition délirante

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Cela fait déjà de nombreuses années qu’il est impossible de suivre un match de Ligue 1 sans un abonnement payant.

Les offres se multiplient, et le prix final pour le consommateur ne cesse de grimper. Cela fait le bonheur de l’IPTV et du piratage, mais cela prive surtout beaucoup de passionnés des rencontres du championnat de France. Un problème national, puisque cela provoque aussi un désintérêt pour le football, alors que des sports comme le rugby et la Formule 1, également sur des chaines payantes, parviennent à voir leur audience grimper. Si le football reste le sport numéro 1, le danger de sa perte d’attractivité a été évoqué récemment à l’Assemblée Nationale. Ainsi, un rapport parlementaire préconise pour l’avenir de changer l’approche pour la bataille des droits TV, et notamment de faire une place pour la diffusion d’un match par journée en clair sur les télévisions françaises. Cette préconisation sera remontée à la LFP en vue de son prochain appel d’offres, même si les chaines en clair n’ont pas les moyens, ni l’envie, de monter aussi haut qu’Amazon, RMC ou Canal+ pour s’offrir un match par journée.

Médiapro, le fiasco qui ne doit plus se répéter

Dans ce rapport, figurent également les étapes à suivre pour éviter un nouveau fiasco à la Médiapro, avec quelques mesures de prudence financière qui n’ont pas été respectées quand la société sino-espagnole a récupéré 80 % des droits de la Ligue 1 pour un montant qui n’a finalement jamais été versé. Le versement d’un acompte de 10 % à la signature de l’appel d’offres, et surtout la sollicitation d’une assurance pour rembourser tout manquement au paiement doivent être exigés par la LFP. Des mesures qui permettront d’éviter un nouveau désastre après celui de Médiapro, même si en ce qui concerne le match en clair par journée, ce n’est clairement pas la tendance qui s’impose pour les prochaines années.