Paul Pogba peut doper l'intérêt pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Libre de tout contrat à partir de fin novembre, Paul Pogba n’a pas encore retrouvé de club pour relancer sa carrière. Un grand nom du sport français milite pour une arrivée de La Pioche dans le championnat de France.

Malgré une actualité riche dans le monde du rugby qui a vu la France dominer la Nouvelle-Zélande en test-match au Stade de France (30-29) au bout du suspense, Philippe Saint-André a parlé football. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur les ondes de RMC, l’ancien joueur puis sélectionneur du XV de France a donné son ressenti sur la situation de Paul Pogba, lequel est désormais libre après un accord avec la Juventus. Selon lui, La Pioche, grand nom du football tricolore, peut faire un bien fou à la Ligue 1 et il milite d’ailleurs pour une arrivée de Pogba dans l'Hexagone dans les prochaines semaines, bien que de nombreuses interrogations liées à son état physique demeurent encore aujourd’hui.

Saint-André veut voir Pogba en Ligue 1

⚽ " Le championnat Français a besoin de grands joueurs ! " @PSaintAndre au sujet d'un potentiel retour de Paul Pogba en Ligue 1 ! pic.twitter.com/GTKkkRi7s9 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 17, 2024

Âgé de 31 ans, Paul Pogba a vu sa carrière être brutalement stoppée et sa réputation a évidemment été égratignée par ce contrôle antidopage positif. Ce qui n’empêche pas Philippe Saint-André d’imaginer l’ancien de Manchester United évoluer dans l’élite du football français : « Quand tu recrutes une personne, il y a le prix, son niveau de jeu, mais aussi son entourage. Cela fait très longtemps qu’il n’a pas joué à son niveau. Par contre, c’est vrai que le championnat de France a encore besoin de grands joueurs et de têtes d’affiche. C’est un grand nom. Les cellules de recrutement doivent faire leur travail, savoir comment il se comporte à l’entraînement. C’est un pari, mais il faut aussi minimiser les risques, il faut prendre des renseignements sur son hygiène de vie, dans quel état physique il est. Quand tu prends un grand nom, il faut prendre le moins de risques possibles », a-t-il développé. Ces dernières semaines, des contacts en MLS étaient évoqués. Reste à savoir si un cador de l’élite française cherchera à le recruter ou non.