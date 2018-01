La LFP va prendre une mesure radicale pour la Goal Line

Dans : Ligue 1.

Et encore un bug pour la Goal Line Technology. Après plusieurs dysfonctionnements cette saison, le système a de nouveau été défaillant mercredi au Stade de la Licorne lors du match de Coupe de France entre Amiens et le Paris Saint-Germain (0-2). Alors que le ballon avait largement franchi la ligne de but après une tête d’Adrien Rabiot, la montre de l’arbitre Nicolas Rainville n’a pas vibré.

C’en est trop pour la Ligue de Football Professionnel qui, selon L’Equipe, va mettre fin à son contrat avec Goal Control, la société qui gère cette technologie. Il est vrai que cet outil a plutôt tendance à mettre les arbitres dans l’embarras au lieu des les aider...