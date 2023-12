L1 ‍: Un match fou à Lorient, l'OM continue sa remontée

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

15e journée de Ligue 1 :

Stade du Moustoir.

FC Lorient - Olympique de Marseille : 2-4.

Buts : Faivre (41e) et Mendy (52e) pour Lorient ; Mbemba (3e), Aubameyang (9e, 42e) et Balerdi (33e) pour l’OM.

Expulsion : Clauss (80e) pour l’OM.

Dans un match complètement fou, l’Olympique de Marseille a réussi à dominer assez largement le FC Lorient (4-2) pour retrouver une place européenne en Ligue 1.

Lancé sur une bonne dynamique depuis dix jours, le club olympien voulait impérativement enchaîner sur la pelouse de Lorient. Ce qui allait être le cas, vu que Mbemba ouvrait rapidement la marque. Resté aux avant-postes après un corner, le défenseur congolais marquait dans le but vite après un petit raté d’Aubameyang (0-1 à la 3e). Quelques instants plus tard, l’attaquant gabonais doublait d’ailleurs la mise de la tête sur un service de… Mbemba (0-2 à la 9e). Suite à une belle intervention de Pau Lopez (26e), l’OM alourdissait encore un peu plus l’écart via Balerdi, qui reprenait de la tête un corner tiré par Clauss (0-3 à la 33e). Normalement à l’abri de tout retour lorientais, Marseille se faisait quand même peur avec la réduction du score de Faivre, qui marquait en deux temps (1-3 à la 41e). Un doute de courte durée, vu qu’Aubameyang plantait un doublé une minute plus tard, du gauche sur un joli service de Veretout (1-4 à la 42e).

Benjamin Mendy buteur pour rien



⏱️ 45+5’ | #FCLOM 1️⃣-4️⃣



C'est la pause à Lorient où nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 mènent 4 à 1.

Quelle première période ! 🔥 pic.twitter.com/ujf2F90KPp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 10, 2023

Au retour des vestiaires, les Merlus tentaient de se relancer avec Benjamin Mendy, qui marquait d’un coup de canon du gauche son premier but depuis sa sortie de prison pour sa première titularisation de la saison (2-4 à la 52e). Le suspense étant un peu relancé, le FCL poussait pour recoller, mais Lodi et Pau Lopez sauvaient l’OM (56e). En fin de match, Clauss écopait d’un carton rouge direct pour un pied haut sur Yongwa (80e). Un coup du sort qui ne changeait rien, le club phocéen s’imposant 4-2 en Bretagne.

L'OM de retour dans les places européennes

Grâce à cette troisième victoire en une semaine, l’OM poursuit sa remontée au classement de la Ligue 1. En gagnant deux places via un goal-average meilleur que Lens et Reims, Marseille monte au sixième rang, qui sera européen en fin de saison. Autant dire que les hommes de Gennaro Gattuso sont clairement sur la bonne voie pour retrouver leurs ambitions du début de saison.

Du côté de Lorient, par contre, c’est la soupe à la grimace. Incapable de gagner depuis octobre, le barragsite breton voit Clermont et Lyon revenir dans le rétroviseur avant les deux derniers matchs de l’année 2023, que Régis Le Bris ne finira peut-être pas sur le banc des Merlus…