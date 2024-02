L1 ‍: Toulouse renverse totalement le LOSC

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

23e journée de Ligue 1

Nice - Clermont : 0-0

Le Havre - Reims : 1-2

Toulouse - Lille : 3-1

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC s'est incliné face à Toulouse 3 buts à 1. Les Dogues font une très mauvaise opération au classement.

Lille pouvait faire une belle opération en Ligue 1 en battant Toulouse ce dimanche au Stadium. Les Dogues pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score en première période grâce à Haraldsson. Mais le Téfécé, pourtant en grandes difficultés depuis quelques semaines, a totalement retourné le scénario de ce match au retour des vestiaires. Mawissa Elebi (49e), Sierro (60e sp) et Dallinga (66e) ont planté pour mettre Toulouse sur orbite et mettre le LSOC dans les cordes. Par la suite, Toulouse a géré son avance pour s'imposer.

But pour Toulouse après vérification de la VAR.#TFCLOSC 3-1 | 67' — LOSC (@losclive) February 25, 2024

Dans les autres rencontres du jour, Nice n'a pu faire mieux que match nul face à Clermont (0-0) quand Le Havre s'est écroulé en toute fin de rencontre face à Reims 2 buts à 1.

Au classement, Nice est 4e, juste devant le LOSC, 5e. Dans le bas du tableau, Clermont et Metz ferment la marche avec tous les deux 17 points au compteur.