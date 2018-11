L1 : Sainté fait une affaire en or en gagnant un match fou !

Dans : Ligue 1, ASSE, SCO.

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE - Angers : 4-3

Buts : Pavlovic (24e), Tait (46e), Bahoken (70e) pour Angers ; Diony (26e), Debuchy (44e), Manceau (73e csc) et Hamouma (90e) pour l'ASSE

L'ASSE est revenu à un point de l'OL et a doublé provisoirement l'OM grâce à un succès totalement fou, obtenu dans la douleur contre Angers (4-3).

Qui aurait pu imaginer un tel scénario dans ce match entre l’ASSE et Angers ? Après 25 minutes plutôt équilibrées, Angers glaçait l’ambiance à Geoffroy-Guichard en ouvrant le score par Tait. Mais moins de deux minutes plus tard, les Verts faisaient déjà leur retard grâce à Diony, titulaire au côté de Khazri en attaque. Alors que les attaques prenaient clairement le pas sur les défenses, Debuchy retrouvait le chemin des filets et donnait l’avantage aux siens. Mais grâce à une belle frappe au premier poteau et alors que Stéphane Moulin était déjà rentré aux vestiaires, Tait égalisait avant la pause.

En seconde période, l’intensité ne faiblissait pas et Bahoken, peu en vue lors de la première mi-temps, redonnait l’avantage à Angers. Pas résignée et bien décidée à faire un résultat devant son public, l’ASSE revenait encore grâce à un but contre son camp de Manceau, qui propulsait un centre de Cabella dans son but. Et alors que les deux équipes se procuraient des situations en fin de match, c’est du côté de Saint-Etienne que la chance tournait, Hamouma inscrivant le but de la victoire à la 90e minute. Un succès précieux pour les Verts, qui prennent la 5e place en attendant le match de l’OM à Montpellier, et qui reviennent à un point seulement de Lyon.