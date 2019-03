L1 : Riolo utilise l'OL et le PSG pour détruire la L1

Dans : Ligue 1, OL, PSG, Coupe d'Europe.

Sans représentant en quarts de finale, le football français vit une véritable saison galère dans les Coupes d'Europe.

L'OM, Monaco et Bordeaux ont piteusement pris la porte dès la phase de groupes des Coupes d'Europe. Puis l'OL, le PSG et Rennes ont suivi en huitièmes de finale il y a quelques jours. Par conséquent, le championnat de France s'apprête à vivre un printemps européen bien triste, et même inédit depuis 2011. Autant dire que la Ligue 1 est bien mal partie pour intégrer le Top 4 du coefficient de l'UEFA octroyant quatre places directes en Ligue des Champions. Un signe montrant que le foot français est tout simplement mauvais en Europe. De quoi rendre Daniel Riolo fou de rage.

« Les clubs qui veulent réellement faire quelque chose de l'entreprise football en France, ce sont le PSG et l'OL. Les autres vivent principalement du marché des joueurs. Les mieux gérés, à Amiens, Angers, Dijon, eux ça vivote. On vend le meilleur joueur de la saison, les droits TV complètent le budget... Mais il n'y a pas de réelle ambition sportive, ils ne vont pas aller en Coupe d'Europe. À côté de ça, il y a Lille par exemple. Le projet est là cette année. Derrière, l'idée c'est d'aller en Ligue des Champions car l'OM et Monaco ont dérapé, mais ils vont sortir en poules et seront nuls en C1. Ils auront récupéré de l'argent et seront contents. La structure de notre foot ne doit rien nous laisser attendre. Si ce n'est du PSG et de Lyon », constate, sur RMC, le journaliste, pour qui la L1 n'a aucun espoir d'aller loin sans un véritable projet sportif dans plusieurs clubs, et un niveau de jeu sacrément plus élevé.