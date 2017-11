L1 : Petite victoire, mais grand écart pour le PSG !

Dans : Ligue 1, PSG, ESTAC.

Le Paris Saint-Germain, dans une version largement remaniée, a bataillé ferme avant d'arracher la victoire (2-0) face à Troyes grâce à Neymar et Edinson Cavani. Le PSG creuse un peu plus l'écart (10 points) sur son second, qui est désormais l'OM.

Pour un match diffusé en clair, on pouvait espérer un peu plus de spectacle, mais l'ESTAC a clairement été un rude adversaire pour ce Paris Saint-Germain où Unai Emery avait mis plusieurs de ses cadres au repos. Car même si le PSG dominait territorialement, la furia parisienne n'était pas réellement au rendez-vous dans un Parc des Princes où la fermeture du Virage Auteuil se faisait... entendre.

En première période, Paris avait une énorme occasion de débloquer le score par Cavani, dont le penalty était joliment repoussé par Samassa, lequel était positionné largement devant sa ligne (38e). Après la pause, le match était du même tonneau, mais cette fois le PSG allait trouver la faille. Et c'est Neymar qui d'une frappe croisée à la limite de la surface ouvrait logiquement le score (1-0, 73e). Troyes n'abdiquait et venait solliciter un Trapp, pas toujours très serein, mais sur une énième action offensive de Paris, Neymar adressait un centre parfait pour Cavani, lequel fusillait Samassa et tuait définitivement le maigre suspense (2-0, 90e). A ce rythme là, Hexagoal va vite retrouver le Parc des Princes.