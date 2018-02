L1 : Ngbakoto offre le derby breton à Guingamp !

Dans : Ligue 1, Rennes, EAG.

Ce dimanche après-midi, Guingamp s’est offert le derby breton grâce à un but exceptionnel de Yeni Ngbakoto (0-1).

En première période, les deux équipes auraient pu ouvrir le score. Mais ce sont bien les joueurs de Guingamp qui étaient les plus proches de marquer puisqu’ils obtenaient un pénalty juste avant la mi-temps. Contre toute attente, Ruddy Buquet revenait sur sa décision, quelques secondes après avoir sifflé. À la vue des images, il ne semblait effectivement pas y avoir faute de Gelin sur Briand, reste à savoir comment Ruddy Buquet s’est aperçu de son erreur…

En seconde période, les deux équipes rataient une énorme occasion. Du côté de Rennes, c’est la recrue Sakho qui ratait l’immanquable, seul devant le but (66e). Quelques secondes plus tard, Ikoko buttait sur Koubek alors qu’il était également seul devant les cages du gardien tchèque (69e). Finalement, alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Guingamp l’emportait grâce à une inspiration géniale de Yeni Ngbakoto, qui lobait Koubek dans le temps additionnel (0-1). Grâce à ce succès, Guingamp double son adversaire du jour et s’empare de la 9e place.