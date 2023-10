L1 ‍: Nantes voit rouge, Rennes s'offre le derby

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

7e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - FC Nantes : 3-1.

Buts : Bourigeaud (6e sur penalty), Désiré Doué (73e) et Kalimuendo (90e+5 sur penalty) pour Rennes ; Chirivella (45e) pour Nantes.

Expulsion : Mohamed (78e) pour Nantes.

En clôture de cette 7e journée de Ligue 1, le 100e derby de la Bretagne a accouché d’une victoire du Stade Rennais face au FC Nantes (3-1).

Ce derby entre Rennes et Nantes promettait du spectacle entre deux équipes en forme en ce début de saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre débutait tambour battant. Sur la première grosse action rennaise, Assignon bénéficiait d’un penalty pour un croche-patte de Moutoussamy. Bourigeaud transformait cette offrande en trompant Lafont à contre-pied (1-0 à la 6e). Suite à cette ouverture du score, les débats s’équilibraient, Mandanda et Lafont veillant au grain à tour de rôle. Juste avant la mi-temps, le match prenait un autre tournant puisque sur une remise de Theate, Mandanda servait Omari qui perdait le ballon sur un pressing de Mollet. Ce dernier servait alors Chirivella qui gagnait son face-à-face avec Mandanda pour égaliser (1-1 à la 45e).

C'est reparti pour ce derby !



45 minutes pour espérer une victoire 🎯



Allez les Jaune et Vert !



𝟭-𝟭 #srfcfcn pic.twitter.com/RKyYOEhlC9 — FC Nantes (@FCNantes) October 1, 2023

Au retour des vestiaires, la pression sur le but de Lafont s'intensifiait et avant l’entrée dans le dernier quart d’heure de jeu, Doué, fraîchement entré en jeu, redonnait l’avantage au SRFC sur une remise en retrait de Truffert à la limite de la sortie de but (2-1 à la 73e). Quelques minutes plus tard, la tâche se compliquait grandement pour les Canaris puisque Mohamed écopait d’un carton rouge après avoir pesté sur l’arbitre (77e). Après une grosse occasion de Sissoko côté nantais (91e), Rennais disposait d'un nouveau penalty pour une faute de Castelletto, et c'est Kalimuendo qui trompait cette fois Lafont (90+5e) pour offrir ce derby de la Bretagne à son club, qui met fin à une série de cinq matchs nuls de suite en L1.



🏁 C'est terminé !



Les Rouge et Noir auront su montrer du caractère pour s'imposer dans un Roazhon Park bouillant. 𝗟𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗯𝘆 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! 🔴⚫️#SRFCFCN 3-1 pic.twitter.com/5HCRo301ls — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 1, 2023

Grâce à cette victoire, le groupe de Bruno Genesio, toujours invaincu cette saison, remonte à la sixième place du championnat avec 11 points, à deux unités du podium. De son côté, le FCN s’enfonce au 13e rang avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge.