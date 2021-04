L1 : Monaco roule sur Bordeaux et garde le podium

Dans : Ligue 1.

Bordeaux - Monaco 0-3

Buts pour Monaco : Volland (29e), Gelson Martins (47e), Jovetic (91e)

Monaco n’a pas tremblé à l’occasion de son déplacement à Bordeaux, s’imposant 3-0 grâce à des buts de l’inévitable Volland d’une belle frappe enroulée (0-1, 29e) et de Gelson Martins après la pause (0-2, 47e). En fin de rencontre, Jovetic clôturait la marque dans un but validé par la VAR (0-3, 91e). Avec ce nouveau succès, l’ASM colle aux basques du PSG et en profite pour se rapprocher de Lille, accroché vendredi soir par Montpellier. Résultat, l’ASM est assurée de terminer cette 33e journée sur le podium, quoi que fasse Lyon face à Nantes ce dimanche soir. Et les joueurs de Robert Kovac se retrouvent même à deux points du leader lillois.