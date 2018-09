L1 : Monaco cale encore, le LOSC dauphin du PSG

Dans : Ligue 1, Monaco, LOSC, RCSA, TFC, ASC, Dijon, SCO, MHSC.

Dans le cinquième multiplex de la saison en Ligue 1, le Lille OSC est monté sur le podium, alors que l'AS Monaco a une nouvelle fois trébuché.

La meilleure opération de la soirée est à mettre à l'actif du LOSC. Quinze jours après sa défaite à Angers, Lille repart effectivement de l'avant en gagnant pour la première fois de son histoire à Amiens en L1 (3-2). Grâce à un triplé de Pépé (45e sp, 56e sp, 76e), la formation de Christophe Galtier s'empare du fauteuil de dauphin du PSG avec 10 points.

Derrière, Dijon poursuit sa chute à cause d'une seconde défaite d'affilée à domicile face à Angers (1-3). Malgré l'ouverture du score du DFCO par Said (13e), le SCO gagne ses premiers points de la saison à l'extérieur, grâce à Bahoken (20e), Tait (29e) et Santamaria (38e), pour sortir de la zone rouge et s'installer aux portes du Top 10. Le club de Stéphane Moulin passe donc notamment devant Monaco, qui ne revient de Toulouse qu'avec un nul (1-1), malgré la réalisation de Tielemans (57e), vu que Leya Iseka (79e) offre un point à un TFC toujours sur le podium. Avant la réception de l'Atletico en Ligue des Champions, le club de la Principauté tremble donc en ne trouvant pas le chemin de la victoire pour la quatrième fois de suite, ce qui place l'ASM au quinzième rang du championnat...

Et dans le dernier match du soir, Strasbourg arrache le point du nul à la dernière seconde face à Montpellier (1-1), avec la première réalisation de Mothiba (90e+3), qui permet au Racing de rester provisoirement en dehors de la zone rouge. De son côté, le MHSC grimpe dans le Top 5... après avoir été longtemps sur le podium.